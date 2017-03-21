Кобзон счел глупостью желание Робби Уильямса поехать на Евровидение от РФ

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон назвал глупостью заявление британского певца Робби Уильямса о желании представлять Россию на песенном конкурсе Евровидение; в РФ достаточно своих талантливых исполнителей, заявил депутат РИА Новости во вторник.

Робби Уильямс в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале заявил, что обожает Евровидение и хотел бы представлять Россию на этом конкурсе. "Давай, Россия, мы сможем победить", — сказал он.

"Глупость какая-то, у нас своих исполнителей пруд пруди. Молодых и талантливых и из "Голоса", и из любого другого проекта. Поэтому ни к чему нам еще британские защитники нашей культуры", — сказал Кобзон.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число. От России в конкурсе примет участие певица Юлия Самойлова, однако в Киеве заявили, что могут запретить ей въезд в страну. Претензии украинских властей связаны с тем, что в 2015 году певица выступала в Крыму.