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    Культура

    Кобзон счел глупостью желание Робби Уильямса поехать на Евровидение от РФ

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    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ (488)

    (обновлено: )14620
    В России достаточно своих талантливых исполнителей, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон, комментируя заявление британского певца Робби Уильямса о желании представлять РФ на Евровидении в Киеве.
    Певец Робби Уильямс. Архивное фото
    flickr.com/maria_andronic

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист России Иосиф Кобзон назвал глупостью заявление британского певца Робби Уильямса о желании представлять Россию на песенном конкурсе Евровидение; в РФ достаточно своих талантливых исполнителей, заявил депутат РИА Новости во вторник.

    Юлия Самойлова
    vk.com/clubjuliasamoilova
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    Робби Уильямс в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале заявил, что обожает Евровидение и хотел бы представлять Россию на этом конкурсе. "Давай, Россия, мы сможем победить", — сказал он.

    "Глупость какая-то, у нас своих исполнителей пруд пруди. Молодых и талантливых и из "Голоса", и из любого другого проекта. Поэтому ни к чему нам еще британские защитники нашей культуры", — сказал Кобзон.

    Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число. От России в конкурсе примет участие певица Юлия Самойлова, однако в Киеве заявили, что могут запретить ей въезд в страну. Претензии украинских властей связаны с тем, что в 2015 году певица выступала в Крыму.

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