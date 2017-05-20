Россия подала иск в ВТО по санкциям Украины

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что Российская Федерация направила в орган по разрешению споров ВТО и властям Украины запрос на проведение консультаций в связи с ограничениями в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину.

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"Россия направила в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми, начиная с 2014 года, ограничениями", — сказал журналистам Орешкин в кулуарах министерской встречи АТЭС, в рамках которой встретился с главой ВТО Роберто Азеведо и сообщил ему о подаче иска.

"Более того, число антироссийских мер, их характер, охват подпадающих под ограничения отраслей свидетельствуют о том, что Украина системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли, другие нормы международного права. При этом некоторые из этих мер не просто не защищают украинскую экономику, а, напротив, создают для нее дополнительные проблемы", — добавил министр.

"На территории Украины запрещается или дискриминационным образом ограничивается деятельность сотен российских компаний – производителей и поставщиков товаров и услуг", — добавил министр. "Также мы классифицируем ограничения на операции с украинской валютой, запрет на аккредитацию журналистов российских новостных агентств и других СМИ", — указал Орешкин.

"Таким образом, российский запрос охватывает в общей сложности сотни элементов украинских нормативных актов и касается нарушений ряда базовых соглашений ВТО", — пояснил Орешкин.

Ранее замминистра экономического развития и торговли, торгпред Украины Наталия Микольская заявила, что Украина готова к возможным ответным санкциям со стороны России после введений ограничений со стороны Украины.