Минагрополитики откажется от молока второго сорта

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Директор департамента продовольствия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Николай Мороз заявил, что Минагрополитики намерено отказаться от молока второго сорта, которое производят частные домохозяйства, передает AgroPolit.com.

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Об этом он сказал во время рабочей группы по мониторингу продовольственных рынков АМКУ.

По словам чиновников, на рынке около 25% такого молока, и именно на него в большинстве случаев жалуются потребители.

Также в министерстве отметили, что почти во всех странах мира уже давно отказались от молока второго сорта — и Украина также должна это сделать.

Как сообщалось ранее, в России Роспотребнадзор рекомендует не пить сырое молоко коз в районах, эндемичных по клещевому энцефалиту.