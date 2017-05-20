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    Экономика

    Минагрополитики откажется от молока второго сорта

    (обновлено: )13902
    В Министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили, что на рынке около 25% молока второго сорта, и именно на него в большинстве случаев жалуются потребители.
    Молоко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Директор департамента продовольствия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Николай Мороз заявил, что Минагрополитики намерено отказаться от молока второго сорта, которое производят частные домохозяйства, передает AgroPolit.com.

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    Об этом он сказал во время рабочей группы по мониторингу продовольственных рынков АМКУ.

    По словам чиновников, на рынке около 25% такого молока, и именно на него в большинстве случаев жалуются потребители.

    Также в министерстве отметили, что почти во всех странах мира уже давно отказались от молока второго сорта — и Украина также должна это сделать. 

    Как сообщалось ранее, в России Роспотребнадзор рекомендует не пить сырое молоко коз в районах, эндемичных по клещевому энцефалиту.

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