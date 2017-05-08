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    Лучше кипятить. Россиян предупредили о вирусе энцефалита молоке

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    Как отметили в Роспотребнадзоре, клещи нападают на мелкий рогатый скот при выпасе на траве и если насекомое инфицировано, вирус может попасть в сырое молоко.
    Молоко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Роспотребнадзор рекомендует не пить сырое молоко коз в районах, эндемичных по клещевому энцефалиту, об этом РИА Новости заявили в пресс-службе ведомства.

    "Клещи нападают на мелкий рогатый скот при выпасе на траве. В случае, если клещ инфицирован, вирус может попасть в сырое молоко", — заявили в Роспотребнадзоре.

    В ведомстве также отметили, что сырое молоко необходимо кипятить.

    Ранее сообщалось, что ученые из Франции и Китая разработали рекомбинантную вакцину против лихорадки Зика.

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