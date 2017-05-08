Лучше кипятить. Россиян предупредили о вирусе энцефалита молоке

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Роспотребнадзор рекомендует не пить сырое молоко коз в районах, эндемичных по клещевому энцефалиту, об этом РИА Новости заявили в пресс-службе ведомства.

"Клещи нападают на мелкий рогатый скот при выпасе на траве. В случае, если клещ инфицирован, вирус может попасть в сырое молоко", — заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также отметили, что сырое молоко необходимо кипятить.

Ранее сообщалось, что ученые из Франции и Китая разработали рекомбинантную вакцину против лихорадки Зика.