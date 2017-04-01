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    Охрименко: из-за подорожания топлива поднимутся цены на мясо и молоко

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    В эфире радиостанции "Голос Столицы" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что подорожание топлива не затронет выращивание овощей.
    Александр Охрименко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. С первого апреля в Украине выросла ставка акцизного сбора на нефтепродукты на 42 с половиной евро и теперь составит 213 с половиной евро за 1000 литров. Вырастет также акциз и на дизтопливо: если раньше дизельное топливо высокого класса облагалась акцизом в размере 95 евро за 1000 литров, с сегодняшнего дня ставка выросла до 125 евро. Так называемая унификация, отмечают эксперты, может привести к удорожанию топлива на АЗС.

    Без шуток. Какие изменения ждут украинцев с 1 апреля. Инфографика
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    Без шуток. Какие изменения ждут украинцев с 1 апреля

    Вырастут ли цены после подорожания топлива на продукты питания, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

    "К сожалению, есть такая неприятная примета: дорожает топливо — дорожает все. Подорожают фактически все продукты. Топливо — это прежде всего зерно, а зерно — это молоко и мясо. Это не затрагивает, конечно выращивание овощей. А что касается молока и мяса, то так или иначе, это повлияет на их цены и это увидит покупатель в магазине", — отметил эксперт.

    Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, с 1 апреля 2017 года планировала увеличить оптовую рыночную цену на электроэнергию на 1% вместо ранее утвержденного снижения на 5,8%.

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