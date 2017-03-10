Охрименко: и не рассчитывайте - цены снижаться не будут

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Украине цены на потребительском рынке выросли на 14,2% по сравнению с февралем 2016 года, а с начала 2017 года – на 2,1%.

Согласно данным Госстата, на 3,5-1,3% подорожали фрукты, сахар, хлеб, масло, молоко и молочные продукты, овощи, мясо и мясопродукты, продукты переработки зерновых, рыба и продукты из рыбы. В то же время существенно, на 16,7%, подешевели яйца.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 1,7%, в т.ч. табачные изделия – на 3,1%, алкогольные напитки – на 0,8%.

Одежда и обувь подешевели на 2,8%, в частности, обувь – на 3,4%, одежда – на 2,3%.

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По прогнозам НБУ инфляция будет оставаться высокой в течение первых трех кварталов текущего года.

"Частично на рост инфляции повлияло повышение тарифов на коммунальные услуги, но в основном — это продукты и еще раз продукты. Можно поспорить, насколько достоверно считали, потому что в январе-феврале цены просто кусались. Тем более, что если посмотреть на таблицу Госстата, где приведены данные по отдельным товарам, то там рост, например, по молочке больше 20%, и так фактически везде. О цене на хлеб спорить не буду, он действительно сильно не подорожал – всего на 3-6% в зависимости от сорта. Но мясо очень сильно подорожало – больше 20%, хотя по логике этого не должно было произойти. Резкий рывочек по мясу получился, и это факт. Единственно, что не подорожало, это капуста, морковь, а лук даже подешевел. И это не вызывает сомнений, поскольку овощи народ не скупает — перешли на собственные огороды", — сказал президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в комментарии РИА Новости Украина.

При этом аналитик объяснил, как статистическому ведомству удается показывать снижение цены на одежду и обувь, и назвал это "аферой нового руководителя Госстата".

"Что они вытворяют: нахально берут специально цены секонд-хенда. Так считать нельзя, потому, что обувь и одежда подешеветь не могла. А у них все замечательно! Понятно, что у них жесткая команда: "Ребята, ату! Нужно что-то делать, надо что-то придумывать". И они отвечают: "Сейчас потрудимся!", — подчеркнул эксперт.

По словам Охрименко, несмотря на то, что курс доллара несколько снизился и преодолел психологическую отметку в 27 гривен за доллар, не стоит ожидать, что цены на товары будут снижаться.

"У нас, конечно, доллар на цены влияет, но сейчас большее влияние на них оказывает фискальное давление, а оно чрезвычайно сильное. Во-первых, минималку подняли, плюс – проверяющие, еще и ФОПы закрываются. Они просто убивают, убивают и еще раз убивают бизнес, который, чтобы выжить, включает полную сумму НДС в стоимость товаров. Наши налоговики рапортуют, что они собрали на 30%, на 40% больше, и это основной фактор роста цен, когда из бизнеса просто вышибают деньги, а он просто включает это в цену", — сказал аналитик.