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    Россия

    Россия сняла запрет на поставки ряда продуктов из Турции

    (обновлено: )41
    Из перечня запрещенных товаров исключены гвоздики, свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, свежие или охлажденные цветная капуста и капуста брокколи и ряд других товаров.
    Лук репчатый
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Правительство РФ разрешило ввоз из Турции гвоздик и ряда продуктов, в том числе, лука, цветной капусты и брокколи, сообщается на сайте кабмина.

    Флаг Турции
    Associated Press Emrah Gurel
    Отношения Турция-Россия и "странная" реакция на них в Украине

    В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер Турции Бинали Йылдырым обсудили по телефону облегчение доступа промышленных и сельскохозяйственных товаров на рынки двух стран. В пятницу Россию посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главы государств обсудят, в частности, торгово-экономическое сотрудничество, сообщает Прайм.

    "Подписанным постановлением из перечня исключены отдельные виды товаров. В частности, исключены гвоздики, свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, свежие или охлажденные цветная капуста и капуста брокколи и ряд других товаров", — говорится в справке к постановлению.

    Эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов было введено Россией с 1 января 2016 года в рамках специальных экономических мер, принятых в ответ на атаку турецких ВВС на Су-24 в Сирии. В октябре правительство РФ приняло решение допустить на свой рынок ряд турецких продуктов — косточковые культуры и цитрусовые.

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