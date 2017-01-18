РФ и Турция проводят первую совместную операцию против ИГ в Алеппо

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. ВКС РФ и ВВС Турции в среду проводят первую совместную воздушную операцию против террористической группировки "Исламское государство" в сирийской провинции Алеппо, заявил на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

"Сегодня ВКС России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию по нанесению поражения группировке ИГИЛ в пригородах населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо", — сказал Рудской.

Операция, согласованная с сирийской стороной, проходит в пригородах населенного пункта Эль-Баб. В ней участвуют девять ударных самолетов ВКС — четыре Су-24М, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь турецких самолетов — четыре F-16 и четыре F-4.

Они наносят удары по 36 объектам, добавил Рудской. "Хочу подчеркнуть, что все они были заранее согласованы по линии генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран", — сказал он.

По словам представителя Генштаба ВС РФ, оценка первых результатов операции показала высокую эффективность совместных действий российской и турецкой группировок.

Напомним, ранее президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре поблагодарил российского лидера Владимира Путина за усилия РФ по освобождению Алеппо.