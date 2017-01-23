РФ и Турция провели воздушную операцию против ИГ в Алеппо

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. ВКС РФ и ВВС Турции провели совместную воздушную операцию против группировки "Исламское государство" (ИГ) в районе населенного пункта Эль-Баб сирийской провинции Алеппо 21 января, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Двадцать первого января 2017 года ВКС России и ВВС Турции провели очередную совместную воздушную операцию по нанесению поражения группировке ИГИЛ в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо", — говорится в сообщении.

К согласованной с САР операции привлекались три самолета ВКС РФ и четыре самолета ВВС Турции, было поражено 22 цели, заключили в ведомстве.

Напомним, ранее президент Сирии Башар Асад в телефонном разговоре поблагодарил российского лидера Владимира Путина за усилия РФ по освобождению Алеппо.