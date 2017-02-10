Генштаб Турции заявил, что РФ знала о присутствии военных до авиаудара

КИЕВ, 10 фев – РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Генштаб Турции заранее оповестил российскую сторону о пребывании турецких военных в точке, которая подверглась непреднамеренному авиаудару ВКС РФ, говорится в полученном РИА Новости заявлении генштаба Турции в пятницу.

Ранее в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ВКС РФ при нанесении удара в Сирии руководствовались координатами, переданными Турцией, там не должно было быть турецких военных.

"Считаем необходимым разъяснить ситуацию в связи с заявлением Дмитрия Пескова, чтобы избежать ее ошибочной интерпретации. Наши военные, которые 9 февраля были атакованы с самолета, находятся в одной и той же точке в течение последних десяти дней. 8 февраля по данной дислокации со стороны позиции, расположенной на подконтрольной Российской Федерации территории, была выпущена ракета. В тот же день в 23.11 координаты расположения наших сил были еще раз доведены до сведения ответственных лиц в оперативном центре в Хмеймиме. В тот же час военный атташе РФ в Анкаре был приглашен в наш генштаб, где ему еще раз были переданы координаты расположения наших военных", — говорится в заявлении турецкого ведомства.

Читайте также: В Турции анонсирована масштабная акция протеста

Сообщается также, что в соответствии с подписанным двумя странами 12 января 2017 меморандумом о предотвращения инцидентов в ходе операции в воздушном пространстве Сирии, ВС Турции регулярно и взаимно делятся с российской стороной информацией относительно операции "Щит Евфрата".

В четверг генштаб Турции заявил о гибели трех и ранении 11 турецких военных на севере Сирии из-за непреднамеренного авиаудара ВКС РФ. Песков ранее подтвердил РИА Новости, что Владимир Путин выразил соболезнования турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью военнослужащих Турции из-за непреднамеренного удара ВКС РФ у сирийского города Эль-Баб. Как сообщило Минобороны РФ, начальники Генштабов России и Турции договорились о более тесной координации совместных действий и обмене информацией по Сирии.

Читайте также: Вскрытие самописца сбитого Су-24 выявило повреждения

Отношения России и Турции переживают кризис после того, как 24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Президент России Владимир Путин назвал это "ударом в спину" со стороны пособников террористов и подписал указ о мерах по обеспечению нацбезопасности и специальных экономических мерах в отношении Турции.