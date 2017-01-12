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РФ и Турция подписали меморандум о безопасности полетов в Сирии

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По информации Минобороны РФ, документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов, а также порядок действий сторон по предотвращению инцидентов.
Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Минобороны России и Генштаб Вооруженных сил Турции подписали меморандум о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

Наступление сирийской армии на боевиков в пригороде Дамаска. Видео
РИА Новости
Наступление сирийской армии на боевиков в пригороде Дамаска

Как отмечается, меморандум подписан в четверг в Минобороны России в ходе консультаций Вооруженных сил России и Турции по вопросам российско-турецкого взаимодействия в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии.

"Документ определяет механизмы координации и взаимодействия авиации ВКС России и ВВС Турции при нанесении ударов по объектам террористов, а также порядок действий сторон по предотвращению инцидентов при нахождении самолетов и беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве Сирии", — говорится в сообщении.

Напомним, пилоты ВВС США заявили об "опасных сближениях" с российскими истребителями в небе над Сирией, при этом американские пилоты предпочитают "уступать дорогу" российским самолетам, чтобы избежать столкновений.

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