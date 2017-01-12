Наступление сирийской армии на боевиков в пригороде Дамаска

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"За это время разгромлены крупные бандформирования в районах Хамы и Хомса. От боевиков очищена провинция Латакия, завершается освобождение от террористов пригородов Дамаска, разблокирована основная транспортная магистраль, связывающая столицу с севером страны.

Освобождены города Алеппо и Эль-Карьятейн, которые имеют ключевое значение", — сказал он во вторник на селекторном совещании в Минобороны.

Вывод террористов из последних кварталов восточного Алеппо начался 15 декабря, но был приостановлен на следующий день, после того как боевики нарушили договоренности и попытались вывезти с собой пленных сирийских военнослужащих и оружие.

Процесс эвакуации продолжился после того, как оставшиеся радикалы заявили о готовности сдаться и покинуть город.

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По разным данным, за все время эвакуации восточный Алеппо покинули около 40 тысяч человек, включая боевиков. Командование сирийской армии 22 декабря официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.