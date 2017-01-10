Пилоты ВВС США сообщили об "опасных сближениях" с самолетами ВКС РФ - СМИ

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Пилоты ВВС США заявили об "опасных сближениях" с российскими истребителями в небе над Сирией, при этом американские пилоты предпочитают "уступать дорогу" российским самолетам, чтобы избежать столкновений, пишет издание Wall Street Journal.

Издание утверждает, что, несмотря на подписанный осенью 2015 года меморандум о безопасности при полетах в Сирии, сближения самолетов продолжаются. Как сообщает газета, американские летчики обвиняют российских пилотов в незнании правил безопасного расхождения транспортных средств, либо неспособности или нежелании соблюдать их.

"Они крайне редко дают устный ответ. Крайне редко уходят в сторону. Мы их пропускаем. Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не хотим, чтобы они врезались в кого-то из нас", — заявил генерал-майор Чарльз Коркоран.

Как пишет издание, командующие ВВС США опасаются, что инциденты могут вызвать новый виток напряженности между Москвой и Вашингтоном в урегулировании сирийского конфликта.

"Когда разбивается самолет, по статистике, крушение скорее происходит из-за какой-либо механической неполадки, а не из-за того, что судно кто-то сбил. Но при неясности обстановки и несогласованности действий во время войны люди будут склонны думать, что самолет упал из-за вражеских действий", — считает полковник ВВС США Дэниэл Мэннинг.

Ранее генерал-лейтенант ВВС США Джефф Харриган заявил, что самолеты РФ и США опасно сблизились в небе над Сирией 17 октября. По словам представителя Пентагона, оба самолета выполняли полет с выключенными огнями и прошли на расстоянии около 800 метров друг от друга. В министерстве обороны РФ в данной связи выразили удивление очередными попытками американского военного командования переложить на ВКС РФ ответственность за сближение самолета США с истребителем Су-35. После этого представители Министерств обороны США и РФ провели конструктивную видеоконференцию по обеспечению безопасности полетов в Сирии.