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    Словакия: движение против продуктовой дискриминации Восточной Европы

    (обновлено: )14820
    Словакия, в случае если Брюссель откажется рассматривать ее предложение выровнять качество продуктов, готова судиться с Европейской Комиссией. Если же потерпит неудачу, страна готова предоставить более благоприятные условия нацпроизводителям и отдать им предпочтение.
    Столица Словакии - Братислава
    RIA News Александр Смотров | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Уже давно ведутся дискуссии о том, что сыры, напитки и мясные изделия, поставляемые транснациональными корпорациями в Западную Европу, по качеству превосходят свои аналоги, экспортируемые на восток ЕС. На саммите Вышеградская четверка на уровне премьер-министров собирается инициировать закон, который запретит подобного рода "дискриминацию". 

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    Проведенные в Словакии лабораторные исследования показали, что продукты, поставляемые в магазины в Австрии и Словакии, различаются по качеству.

    "Подобные исследования уже в 2016 году  были проведены в Чешской республике. Полученные результаты были теми же, что и в Словакии: продукты в Чехии и странах ЕС, а именно в Германии и Австрии, различаются по составу и по качеству", – сообщил в интервью Sputnik пражский политолог и гражданский активист Ян Миклас.

    Ян Миклас: По инициативе министра сельского хозяйства Мариана Юречки в Европейскую комиссию была подана жалоба, где было указано, что несмотря на одинаковые упаковки и заявленный состав изделий, экспортируемых в страны Западной и Восточной Европы, качество продуктов различается. Тем не менее, Европейская комиссия отказалась заниматься этим вопросом, который, по ее мнению, не имеет принципиального значения. Теперь с подобной инициативой хочет выступить Словакия, однако она намерена сделать это от лица всех стран Вышеградской четверки, чтобы инициатива имела больший вес.

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    Будет ли эта инициатива успешной и смогут ли страны Вышеградской четверки не испугаться ЕС и выступить с единой позицией по этой проблеме?

    – Этот вопрос остается по-прежнему открытым. Можно ожидать, что Брюссель будет стараться данную инициативу каким-то образом обойти. Проблема заключается в отношении "старых" стран ЕС к новым восточноевропейским странам-членам (странам бывшего социалистического блока): старые страны-члены, такие, как например, Германия, которая фактически правит Европейским Союзом, считают "новые" страны ЕС менее ценными. 

    Такое отношение проявляется и в различном качестве продуктов – "всунем им этот мусор, который сами мы есть не станем". Аргумент противоположной стороны ("старые" страны-члены ЕС)  о  том, что люди в восточноевропейских странах привыкли к "другому составу продуктов" (понимай: более низкого качества), является лицемерным и не выдерживает критики. Что еще хуже, эти "второсортные продукты" часто дороже своих более качественных аналогов в странах Западной Европы. 

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    Ян Миклас убежден, что виноваты и сами страны Вышеградской четверки, поскольку они в течение многих лет со смирением относились к сложившейся ситуации и не пытались как-то ей воспротивиться, что в более широком контексте только подтверждает "колониальный" статус новых стран-членов ЕС и то, что страны Западной Европы относятся к своим восточноевропейским коллегам, как странам второго сорта, и такое отношение за прошедшие десятилетия никоим образом не изменилось.

    По мнению чешского политолога, нынешнее предложение Словакии – решительный  шаг. Словакия, в случае если Брюссель откажется рассматривать ее предложение выровнять качество продуктов,  готова судиться с Европейской Комиссией. Если же страна потерпит неудачу, она готова предоставить более благоприятные условия национальным производителям и отдать им предпочтение.

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