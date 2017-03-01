Социальные продукты в Украине намного дороже, чем в Европе - Дорошенко

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

В 2016 году была отменена норма о государственном регулировании цен на социально значимые товары, однако в настоящее время в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о возвращении этой функции.

Кабинет министров Украины ввел госрегулирование цен на 15 категорий товаров более 20-ти лет назад. К ним относятся мука, хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные изделия, крупы, рис, говядина и свинина, мясо птицы, курятина, колбаса вареная, коровье молоко, масло сливочное и подсолнечное, сыр, куриные яйца, сахар и овощи. Наценка производителей на них не могла превышать 15 процентов.

После прекращения функции регулирования цены на ряд социально значимых продуктов в Украине выше, чем в странах Восточной Европы, констатировал генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на пресс-конференции на тему: "Рынок продовольственного ритейла. Итоги и перспективы", которая состоялась в РИА Новости Украина.

"Этот законопроект не будет принят. По всем признакам, вероятность его принятия нулевая. Но в данном случае нужно полагаться на мнение премьер-министра Владимира Гройсмана. Несмотря на давление со стороны МинАПК и Минэкономики он так и не внес постановление об отмене ценового регулирования, несмотря на то, что с января этот вопрос выносился несколько раз. Хотя на сегодняшний день ценовое регулирование не работает, оно и не отменено, и это как дамоклов меч, который висит над рядом производителей",- сказал Дорошенко, отвечая на вопрос, зачем возвращаться к ценовому регулированию.

"Нужно ли ограничивать или нет? Мы с начала года по ряду продуктов питания сравнили цены восточноевропейских стран и Украины — куриные яйца, сахар, курятина. Я могу сказать, что если мы имеем по 90% продуктов питания цены такие же как в Восточной Европе, даже на социальные продукты питания, которые предназначены для самых бедных, для ежедневного потребления. Половину из этих продуктов мы покупаем по европейским ценам", - подчеркнул эксперт.

При этом, он отметил, что на пиках повышения цен, которые периодически происходят, один товар может в несколько раз вырасти в цене, а потом — упасть, но государство в лице Антимонопольного комитета на это не обращает внимания.

"Так вот, у нас цены на социальные продукты питания выше, чем в европейских странах — Польше, Прибалтике, Венгрии, Румынии. Исходя из этого, мы не хотим, чтобы цена была ниже, чем в Европе. Мы хотим, чтобы она была на том же уровне. Польша для нас является примером. Они смогли при вхождении в ЕС смогли отстоять свои права и защитить свой внутренний рынок. А у нас цены выше, чем в Польше. Ценовое регулирование — это защита от фактически монопольной ситуации, картельного сговора, когда по многим позициям цены уже выше, чем в Европе", — подчеркнул Дорошенко.

Как сообщалось ранее, по словам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексея Дорошенко, в топ-3 продуктов, которые существенно подорожали в период с 10 по 20 февраля, вошли картофель, сахар и белый хлеб.