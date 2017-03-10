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10.03.201708:36
Курсы валют НБУ
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    Курс валют НБУ: евро подешевел до 28,39 грн

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    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов (458)

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на пятницу на отметке 2839,12 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,573 гривны за 10 рублей, курс доллара - 2690,86 гривны за 100 долларов.
    Обмен валют
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 10 марта, на уровне 2690,86 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2839,12 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,573 гривны за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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