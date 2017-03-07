Два химпредприятия Фирташа сокращают производство продукции

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Химические предприятия "Азот" и "Ровноазот" из группы Ostchem, принадлежащей бизнесмену Дмитрию Фирташу, остановили производство аммиака, а также снижают производство прочей продукции, сообщило во вторник информагентство "Инфоиндустрия".

Ранее оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" ограничил поставки газа химическим предприятиям "Азот", "Ровноазот" и "Северодонецкое объединение Азот", входящих в группу Ostchem, принадлежащей Фирташу.

"Давление газа у "Ровноазот" и черкасского "Азота" резко снизилось, после снижения с отметки 10 до отметки 7 бар, производство аммиака останавливается автоматически. Заводы были вынуждены начать процедуру "тушения" агрегатов аммиака", — сообщает издание.

В сообщении говорится, что предприятие "Ровноазот" сократило производство селитры на 50%, в предприятие "Азот" полностью прекратило производство карбамида.

Ostchem объединяет четыре производителя азотных удобрений ПАО "Азот" (Черкассы, Украина), ПАО "Концерн Стирол" (Горловка, Украина), ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" (Северодонецк, Украина), ПАО "Ривнеазот" (Ровно, Украина), сеть складов "УкрАгро НПК" и морской специализированный порт "Ника-Тера".

Напомним, Земельный суд Вены отказал городской прокуратуре в ходатайстве об оставлении под стражей украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, в отношении которого ранее было принято решение об экстрадиции в США.

Читайте также: Сколько стоит Фирташ?

Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года, а затем отпущен под подписку о невыезде после внесения рекордного для Австрии залога в 125 миллионов евро. В США Фирташа обвиняют во взятке индийским политикам с целью получить лицензию на разработку титанового месторождения.