Весенне-зимние цены: все выше, выше и выше, а потом снова вверх

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

Отечественный Госстат продолжает радовать своими откровениями о размерах инфляции. Достаются они, очевидно, с потолка или из аналогичного источника и обрабатываются чиновниками при помощи сверхсильных расширителей сознания, потому что никаким иным образом невозможно обосновать изменение потребительских цен в феврале всего на 1% по сравнению с январем.

Очевидно, чиновники Госстата уверены, что их наглую ложь о том, что в феврале по сравнению с январем продукты питания подорожали на 1,5%, алкоголь и табачные изделия на 1,7%, одежда и обувь подешевели на 2,8% и т.д. никто не заметит или не опровергнет. Хотя не исключаю, что они уже настолько сроднились с выдаваемым на-гора враньем, что просто не замечают разницы с предыдущей дезинформацией. Дезинформацией, которая почему-то называется государственно статистикой.

Реальность при этом показывает совершенно иные величины изменений цен. И как раз в этой реальности живет абсолютное большинство украинцев, беднеющее с каждым днем и вынужденное выживать любыми способами.

По данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, продуктовая инфляция за первые два месяца текущего года ускорилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в несколько раз. Кстати, это же подтверждают и данные Госстата, как это ни смешно выглядит. Напомню, что в январе 2016-го инфляция составила 0,9%, а в феврале наблюдалась дефляция в 0,4%. В этом году инфляция в январе составила 1,1%, а в феврале – 1%.

В прошлом году говядина с 1 января по 28 февраля стала дешевле на 1,7 грн за килограмм, а в этом – на 9 грн дороже. Свинина в прошлом году подешевела на 5,8 грн за месяц, а в нынешнем добавила 1,9 грн за кг. Цены на курятину (бройлеры) год назад снизились на 50 коп., а в этом увеличились на 40 коп. То есть в прошлом году в этот период времени все виды мяса снижались в цене, в то время как сейчас они дорожают.

Стоимость черного и белого хлеба в начале 2016-го повысилась на 8 коп. за 1 кг, а в 2017 году черный хлеб уже подорожал на 80 коп., белый – на 85 коп. за 1 кг и рост цен продолжится, так как в феврале–марте увеличилась стоимость газа для промпотребителей. Впрочем, как и цена на электроэнергию. Мука в прошлом году подешевела на 4 коп. за килограмм, а в этом подорожала на 40 коп. Макароны отечественные год назад показали снижение цены на 2 коп. за 1 кг, а в этом – рост на 20 коп. Ускорение роста цен на хлебобулочные и макаронные изделия практически десятикратное!

В прошлом году стоимость 1 кг молока (да, молоко продается исходя из стоимости веса, а не объема, так как оно легче воды, если кто не знал) увеличилась на 0,5 грн, а в нынешнем – на 1,15 грн. Сметана год назад прибавила за два месяца в цене на 1,5 грн, а в этом уже на 2,8 грн на килограмме. Твердый сыр в 2016 году подорожал за январь–февраль на 3,6 грн, а в этом году – на 7 грн за килограмм. Сливочное масло в прошлом году подорожало на 6,2 грн за 1 кг, а в этом – на 7,6 грн. В общем и целом рост цен на молочные продукты ускорился за год в два раза.

Картофель за первые два месяца прошлого года подешевел на 15 коп. за 1 кг, а в этом подорожал на 1,15 грн. Капуста год назад подорожала на 70 коп., а в этом – на 40 коп. Морковь в 2016 прибавила в цене за январь–февраль на 1,3 грн за 1 кг, а в 2017 – на 0,5 грн.

Едва ли не единственное, что подешевело – это яйца. Если год назад они за первые два месяца стали дешевле на 10,6 грн, а в этом – на 6,2 грн.

Если попробовать оценить прирост в относительном выражении в процентах, то за первые два месяца произошли следующие изменения цен на продукты питания:

Предоставлено автором Изменение цен на продукты

Как видно из таблицы, кроме яиц и лука… ПОДОРОЖАЛО ВСЕ! Причем не на 1% и не на 2%, а существенно больше.

Если же обратиться к абсолютным показателям, то к началу марта самая дешевая говядина стоила 95,8 грн за 1 кг, свинина 74,5 грн, курятина (в тушке) 42,5 грн, сало 40,8 грн. Килограмм черного хлеба обойдется минимум в 11,4 грн, а белого – в 11,7 грн. Килограмм молока – 16, 5 грн, твердого сыра – 87,8 грн, сливочного масло – в среднем 142 грн, сахара – 16,2 грн, риса – 17 грн. Литр подсолнечного масла стоит в среднем 32,4 грн.

Стоимость непродовольственной группы товаров также увеличивалась, пусть и меньшими темпами. К сожалению, ни статистических, ни экспертных данных о динамике роста цен мне найти не удалось. Наблюдения же говорят о том, что бытовая техника практически не изменилась в цене, а вот одежда и обувь – подорожали. Впрочем, поскольку "отечественный производитель" – это скорее миф, чем реальность, их стоимость больше всего зависит от курса доллара, а пока он относительно стабилен, колебания цен не очень заметны. В отличие от продуктов питания, большая часть которых местного производства.

В ближайшие месяцы инфляция будет только ускоряться. Благодаря политике реформ, проводимой правительством и Нацбанком. А Госстат, как обычно, продолжит выдавать лживые данные о состоянии экономики страны. Что и не удивительно: каждый делает то, что умеет. И не более того.