Нацкомиссия повысит цену на электроэнергию с 1 апреля

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, планирует с 1 апреля 2017 года увеличить оптовую рыночную цену на электроэнергию на 1% вместо ранее утвержденного снижения на 5,8%. Об этом говорится в материалах комиссии к заседанию 23 марта.

Читайте также: Карасев: Украина в системном кризисе, политики отстранились

Согласно материалам, цену на II-IV кварталы планируется утвердить в размере 1354,98 грн/МВт-ч (без НДС).

Как пояснил глава комиссии Дмитрий Вовк на своей странице в Facebook, повышение цены связано с необходимостью обеспечения стабильной работы энергосистемы страны, что потребует импорта энергетического угля за рубежом.

"Несомненным на сегодня является дефицит угля (как и природного газа) и необходимость его приобретения за границей по цене до $100/тонна", – написал он.

В проекте решения комиссии отмечается, что прогнозный баланс электроэнергии на 2017 год, утвержденный 3 марта, предусматривает потребление ТЭС и ТЭЦ страны 26 млн 541,6 тыс. тонн угля. В том числе его импорт в текущем году ожидается в объеме 5,6 млн тонн, в т.ч. во II-IV кварталах – 5,302 млн тонн.

С 1 марта в Украине подорожала электроэнергия. Ее стоимость для населения выросла в среднем на 26%. Это уже пятое повышение тарифов за последние два года. Его в Нацкомиссии по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг обосновывали необходимостью приведения тарифов к "экономически обоснованному уровню". И оно должно было стать последним на сегодня. Вместе с тем, недавно в Нацкомиссии заявили, что нынешняя стоимость электроэнергии для населения почти на 60% ниже экономически обоснованного уровня.