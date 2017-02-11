наверх
11.02.201712:59
Курсы валют НБУ
  • EUR28.90+ 0.19
  • USD27.03+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Госстат: в Украине больше всего подорожали овощи, фрукты и молоко

    Тема:

    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (355)

    (обновлено: )16410
    Больше всего - на 14,5% подорожали овощи. На 3,9-2,2% повысились цены на фрукты, молоко, сметану, кисломолочную продукцию, говядину, сыр, масло.
    Овощи. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. В январе в Украине больше всего подорожали овощи, фрукты и молоко. Так, овощи подорожали на 14,5%, фрукты — на 3,9%, молоко — на 3,3%, сообщает Госстатистики.

    Директор аграрных консультационных программ Лина Доценко
    hromadskeradio.org
    Какие продукты дорожают в Украине уже сейчас?

    Читайте также: Власть в Украине как никогда далека от реальности. Экспертные итоги недели

    "На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%. Больше всего — на 14,5% подорожали овощи. На 3,9-2,2% повысились цены на фрукты, молоко, сметану, кисломолочную продукцию, говядину, сыр, масло. В то же время на 2,3% подешевели яйца", — говорится в сообщении.

    Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, в том числе на табачные изделия — на 2,1%, алкогольные напитки — на 0,7%,

    Одежда и обувь в месячном измерении подешевели на 4,3%, в частности, одежда — на 4,4%, обувь — на 4,1%.

    Цены на транспорт за месяц в Украине выросли на 2,7%.

    Ранее глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко сообщил, что за январь значительно выросли цены на овощи. Так картофель подорожал на 16%, или на 0,84 грн за килограмм. Морковь подорожала на 9%, или на 0,36 грн, свекла на 8%, или на 0,30 грн. Капуста прибавила в цене 8%, или 0,30 грн, а лук — 4%, или 0,17 грн.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Александр Онищенко
    Онищенко: новая партия компромата
    Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" на территории научно-тренировочного центра 96-ой зенитно-ракетной бригады Воздушного командования "Центр"
    Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Флаг Украины, Евросоюза и Германии
    Украина - ФРГ. Слова посла и "рисунки" Гончаренко
    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых "Гиви"
    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе