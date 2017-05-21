Ушли навсегда? Арбузов и Интерпол, Янукович и санкции

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Очередная зрада?

В четверг, 18 мая, стало известно, что Интерпол снял с международного розыска экс-главу Нацбанка Сергея Арбузова. Об этом сообщил адвокат политика Сергей Ковалев.

"Интерпол отменил международный розыск Арбузова. Тем самым Интерпол возобновил его право на свободное передвижение. Этому решению предшествовало решение комиссии по контролю за файлами Интерпола, которая рассмотрела аргументы Генпрокуратуры и наши аргументы, мы их обнародовать не будем, не имеем права", — заявил юрист.

Читайте также: Deutsche Welle: Интерпол, розыск Януковича и страх политиков

После этого, по его словам, Генпрокуратура выдвинула Арбузову еще одно обвинение — по делу "Укртелекома", с помощью которых пытается вновь добиться объявления экс-главы Нацбанка в розыск.

На вопрос о том, планирует ли Арбузов возвращаться в Украину, адвокат ответил утвердительно. "Да, он планирует. Арбузов может свободно передвигаться по всему миру, кроме Украины, где в отношении него открыто уголовное производство. Как только оно будет закрыто, наш подзащитный вернется в Украину", – сказал Ковалев.

Перед этим 5 мая 2017 года ГПУ направила Арбузову подозрение по уголовному делу о растрате 220 миллионов гривен при создании спецсети телекоммуникационной компании "Укртелеком".

Ему инкриминируют ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Вышиванки не помогли: провал санкций против Януковича

В четверг, 18 мая, нардепы на заседании Рады показали свои лучшие наряды в честь Дня вышиванки. Но когда дошли до голосования о введении персональных санкций против Януковича и его окружения, то депутатский пыл как ветром сдуло.

Нардепы с треском провалили голосование за санкции – не хватило 24 голосов.

Спикер парламента Андрей Парубий еще несколько раз предлагал вернуться к рассмотрению этого вопроса, но необходимого количества голосов так и не нашлось.

Примечательно, что от БПП не голосовали 35 депутатов. Среди них – близкий друг и соратник главы государства Игорь Кононенко, депутаты Олег Барна, Ольга Червакова, Валерий Пацкан, Оксана Продан, Александр Третьяков, Сергей Тригубенко.

Читайте также: Show must go on. Чем закончится Крестовый поход против Януковича

Из "Народного фронта" — Андрей Иванчук, Игорь Котвицкий и еще четверо депутатов. Ни одного голоса не дали "Оппозиционный блок", группы "Возрождение" и "Воля народа".

Документом предлагалось ввести санкции против Януковича, экс-премьера Николая Азарова, экс-генпрокурора Виктора Пшонки, бывшего главы МВД Виталия Захарченко, экс-главы Администрации президента Андрея Клюева, а также бывшего исполняющего обязанности премьера Сергея Арбузова.

Янукович и его друзья

Как сообщалось, 3 мая Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска экс-президента Виктора Януковича, а также его сына Александра, экс-министра энергетики времен Януковича – Эдуарда Ставицкого, бывшего секретаря СНБО и главу АП — Андрея Клюева и даже беглого депутата Александра Онищенко.

По словам адвоката Януковича, это означает, что теперь данные Виктора и Александра Януковичей "отсутствуют в базе Интерпола", поэтому экс-президент "не находится в розыске".

В документе идет речь о том, что в отношении Януковича в базе данных структуры отсутствует так называемая "красная карточка". В частности, "Интерпол подтвердил, что на Виктора Януковича не распространяются красное уведомление Интерпола или Специальный запрос об аресте и что их данные отсутствуют в базе Интерпола".

Кроме того, Интерпол принял решение удалить из своей базы данных всю информацию об Александре Януковиче, который ранее не оглашался в розыск, однако ГПУ направляла запросы в Интерпол.

Напомним, согласно правилам Интерпола, лицо по которому не избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, не может быть объявлен в международный розыск.

Ответ прокуратуры

Тем временем, прокуратура не признает недостатки следствия и лишь жалуется на несовершенство уголовно-процессуального кодекса.

При этом зам генпрокурора Евгений Енин заверяет, что решение Интерпола о снятии с международного розыска Янукоквича не имеет никакого значения для начала суда над ним.

В то же время начальник Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк говорит, что решение Интерпола о снятии с розыска Януковича будет обжаловано.

"По моему мнению, решение прорабатывается, мы должны сделать выводы, как действовать: обжаловать это решение и вносить изменения в законодательство, прислушиваясь к условиям Интерпола", — сказал он.

Подозревают во всем

Напомним, кроме первого разгона Майдана Виктора Януковича подозревают и в избиении активистов на улице Банковой 1 декабря, и в попытке силового разгона Майдана в ночь с 10 на 11 декабря 2013 года, и в указании о принятии Верховной Радой так называемых "диктаторских законов" 16 января 2014 года.

Также расследуется против Януковича и дело по подозрению в финансировании установки спецсвязи на базе частной компании "Укртелеком", за которое он и может быть заочно осужден.

Заочное осуждение Януковича сдерживается тем фактом, что до сих пор не состоялась экстрадиция из Испании экс-министра финансов Юрия Колобова, который подозревается по этому же делу.

Что касается расследований преступлений против Майдана, то следствию похвастаться особо нечем. Пока осужден лишь один человек (к 4 годам колонии), 351 объявлено о подозрении, из них — 48 чиновников высокого уровня. В отношении 220 человек направлены в суд обвинительные акты.

По материалам из открытых источников интернет