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    Общество

    Интерпол подтвердил снятие с розыска Януковича

    (обновлено: )16630
    Как отметил адвокат экс-президента, "Интерпол подтвердил тот факт, что уголовные преследования в отношении Виктора Януковича носят политически мотивированный характер".
    Пресс-конференция экс-президента Украины В. Януковича в Ростове-на-Дону
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Интерпол документально подтвердил снятие с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил его адвокат Юрий Кирасир в Facebook.

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    Он также опубликовал копию ответа Интерпола на запрос адвокатской компании, представляющей интересы Януковича, в котором говорится, что в отношении экс-президента в базе данных организации отсутствует так называемая "красная карточка".

    "Тем самым, Интерпол подтвердил тот факт, что уголовные преследования в отношении Виктора Януковича носят политически мотивированный характер", — написал адвокат.

    По его словам, Интерпол также проинформировал адвокатов о своем решении удалить из своей базы данных всю информацию о сыне Януковича Александре, на розыске которого также настаивала Украина, однако решение по нему принято не было.

    Как сообщалось ранее, Янукович и его защитники подают жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу попытки незаконного заочного осуждения и непредоставления доступа к участию в судебном процессе в Украине.

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