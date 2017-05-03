Интерпол подтвердил снятие с розыска Януковича

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Интерпол документально подтвердил снятие с розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил его адвокат Юрий Кирасир в Facebook.

Он также опубликовал копию ответа Интерпола на запрос адвокатской компании, представляющей интересы Януковича, в котором говорится, что в отношении экс-президента в базе данных организации отсутствует так называемая "красная карточка".

"Тем самым, Интерпол подтвердил тот факт, что уголовные преследования в отношении Виктора Януковича носят политически мотивированный характер", — написал адвокат.

По его словам, Интерпол также проинформировал адвокатов о своем решении удалить из своей базы данных всю информацию о сыне Януковича Александре, на розыске которого также настаивала Украина, однако решение по нему принято не было.

Как сообщалось ранее, Янукович и его защитники подают жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу попытки незаконного заочного осуждения и непредоставления доступа к участию в судебном процессе в Украине.