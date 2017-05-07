Deutsche Welle: Интерпол, розыск Януковича и страх политиков

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Новость о том, что Интерпол прекратил розыск Виктора Януковича и его сына Александра, появившаяся за день до судебного заседания по делу беглого украинского экс-президента, вызвала волну вопросов как в Украине, так и за ее пределами. Представители защиты Януковича сразу же заявили о том, что это подтверждает тезис о политической мотивированности дела против него", — пишет Александр Голубов в статье для Deutsche Welle.

Причина – недостатки украинского законодательства?

"О том, что из базы данных Интерпола исчезли Виктор и Александр Януковичи, а также экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев, стало известно 3 мая. Об этом сначала сообщил пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир, обнародовав в Facebook письма, полученные, по его словам, в ответ на запрос адвокатской фирмы, обслуживающей Виктора Януковича. Это, заявил Кирасир, подтверждает политическую мотивированность уголовного преследования экс-президента Украины", — говорится в статье.

В Национальной полиции подтвердили факт прекращения розыска Интерполом Януковича и его соратников. По словам представителя ведомства Ярослава Тракало, соответствующее сообщение поступило в Национальное бюро Интерпола от комиссии по контролю за файлами организации, и бюро в свою очередь передало копию этого решения в Генеральную прокуратуру.

В комментарии DW начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что причиной этому стали недостатки украинского законодательства — речь идет о процедуре избрания меры пресечения в отношении разыскиваемых лиц и статуса подозреваемого. Горбатюк также пообещал проработать выводы Интерпола, чтобы убедить организацию пересмотреть свое решение.

DW обратилась за разъяснениями как в центральный офис Интерпола в Лионе, так и к Национальному бюро организации в Киеве. В последнем случае редакции подтвердили слова Горбатюка, отказавшись комментировать тему подробнее, а вот из Лиона на момент публикации статьи не поступило никакого ответа.

Интерпол дистанцируется от политики?

Член правления Transparency International Ukraine Виталий Каско призывает дождаться позиции центрального офиса Интерпола в Лионе относительно оснований снятия с розыска Януковича и его окружения. Что касается официальной позиции украинских правоохранительных структур о недостатках национального закона, которые якобы стали причиной отказа Интерпола, Касько напоминает, что с 2012 года Интерпол благополучно объявляет в международный розыск разыскиваемых Украиной правонарушителей на основании именно действующего пока уголовного процессуального законодательства, которое ранее не становилось преградой для этого. Поэтому делать однозначные выводы, по его мнению, сейчас не стоит.

Но ожидание объяснений из Лиона может быть неблагодарным делом, продолжает автор статьи. Президент Европейского комитета по предупреждению пыток, юрист-международник Николай Гнатовский говорит, что Интерпол вовсе не обязан объяснять свою позицию в подобных случаях.

По словам эксперта, организация неохотно берется за дела, в которых она видит даже потенциальное наличие политической составляющей. Поэтому, по словам Гнатовского, вероятной причиной прекращения розыска Януковича и его соратников может быть и желание Интерпола максимально обезопасить себя от вовлечения в политику. Впрочем, эксперт также призывает не делать преждевременных выводов — без ознакомления с материалами, которые украинская сторона передала в Интерпол, и с ответом организации, можно делать только предположения.

Беспрепятственно передвигаться Янукович не сможет

О возможной политической подоплеке в этом случае говорит и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По словам эксперта, Интерпол часто сознательно избегает вмешательства в дела против политических деятелей, даже когда речь идет о фактах, подтверждающих нарушения общего права.

Это предусматривается учредительными документами организации, в частности третьей статьей устава и двумя резолюциями Генассамблеи Интерпола, говорится в статье. За это, говорит Мусиенко, Интерпол и ненавидел бывший глава ФБР Эдгар Гувер — ведь он не помогал бороться с преступлениями, которые совершались коммунистами.

Впрочем, прекращение розыска Януковича и представителей его окружения никоим образом не подтверждает тезиса представителей защиты экс-президента о политической мотивированности дела против него, добавляет эксперт. По словам Мусиенко, в данном случае Интерпол не делает выводов по сути дела, а лишь дистанцируется от него.

Исчезновение из базы организации также не означает, что отныне Янукович может беспрепятственно путешествовать по миру, отмечается в публикации. "Даже если Украине не удастся добиться его возвращения в список разыскиваемых персон, Киев всегда сможет обращаться к государствам, с которыми подписаны соглашения о правовой помощи, чтобы требовать его выдачи", — объясняет эксперт.