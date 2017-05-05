Лосовский: нашедший $1,5 млрд Януковича прокурор достоин награды

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что изъятые судом 1,5 миллиарда долларов у окружения Виктора Януковича прибавят стабильности национальной валюте. Об этом шла речь на совещании с министром финансов Александром Данилюком и главой НБУ Валерией Гонтаревой. По словам Порошенко, в госбюджет уже перечислили 1,1 миллиард долларов. Он считает, что это укрепит финансово-банковскую систему, добавит стабильности гривне и сделает украинскую экономику инвестиционно привлекательной.

На вопрос, откуда могли внезапно появиться такие огромные деньги, в эфире радиостанции Голос Столицы ответил юрист, адвокат Евгений Лосовский.

"Не могли появиться, а откуда они должны были появиться. И на сегодняшний момент, появились ли в целом? Первое, коротко, творчески подумаем. На самом деле, на всех пресс-конференциях — тишина, ноль ответа, кто собственник? Физлицо, юрлицо — ничего непонятно. И мы с вами до сих пор не знаем, сколько было счетов и какой тип валюты. А теперь — ключевая фраза. Мы не знаем этого великого счастливца, "талантливого" парня, который все это организовал, подписал, который присутствовал на заседании суда, процессуального прокурора, надо же выдать ему награду, молодец — человек, для державы нашел 1,5 миллиарда", — сиронизировал Лосовский.

Ранее адвокат беглого экс-президента Украины Виталий Сердюк заявил, что Виктор Янукович не имеет отношения к конфискованным 1,5 миллиарда долларов.