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    Лосовский: нашедший $1,5 млрд Януковича прокурор достоин награды

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (548)

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    Юрист, адвокат Евгений Лосовский в эфире "ГС" подчеркнул, что в резонансном деле о конфискации денег окружения беглого президента - одни вопросы без ответов.
    Евгений Лосовский
    Facebook Евгения Лосовского

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что изъятые судом 1,5 миллиарда долларов у окружения Виктора Януковича прибавят стабильности национальной валюте. Об этом шла речь на совещании с министром финансов Александром Данилюком и главой НБУ Валерией Гонтаревой. По словам Порошенко, в госбюджет уже перечислили 1,1 миллиард долларов. Он считает, что это укрепит финансово-банковскую систему, добавит стабильности гривне и сделает украинскую экономику инвестиционно привлекательной.

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    REUTERS Dado Ruvic
    Деньги окружения Януковича: чьи $1,5 млрд конфисковал суд?

    На вопрос, откуда могли внезапно появиться такие огромные деньги, в эфире радиостанции Голос Столицы ответил юрист, адвокат Евгений Лосовский.

    "Не могли появиться, а откуда они должны были появиться. И на сегодняшний момент, появились ли в целом? Первое, коротко, творчески подумаем. На самом деле, на всех пресс-конференциях — тишина, ноль ответа, кто собственник? Физлицо, юрлицо — ничего непонятно. И мы с вами до сих пор не знаем, сколько было счетов и какой тип валюты. А теперь — ключевая фраза. Мы не знаем этого великого счастливца, "талантливого" парня, который все это организовал, подписал, который присутствовал на заседании суда, процессуального прокурора, надо же выдать ему награду, молодец — человек, для державы нашел 1,5 миллиарда", — сиронизировал Лосовский.

    Ранее адвокат беглого экс-президента Украины Виталий Сердюк заявил, что Виктор Янукович не имеет отношения к конфискованным 1,5 миллиарда долларов. 

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