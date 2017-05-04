ГПУ: на снятие Януковича с базы Интерпола повлияли представители РФ и Китая

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Решение Интерпола снять с розыска бывшего президента Виктора Януковича может быть связанно с тем, что должности в руководстве Интерпола заняли представители РФ и Китая, заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

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Ранее стало известно, что Интерпол снял Януковича из международного розыска. Киев намерен обжаловать это решение.

"Буквально дней 10 назад имела место критическая резолюция ПАСЕ, которая критически оценила деятельность Интерпола на последнем этапе", – сказал Енин в эфире "5 канала" в четверг вечером.

В частности, по его словам, речь шла о необоснованном увеличении красных карточек Интерпола в последнее время, а также о попытках некоторых представителей этой структуры злоупотреблять возможностями этой организации. "Мы столкнулись с банальной ситуацией, когда любая организация пытается показать себя святее папы Римского", – сказал заместитель генпрокурора.

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По его словам, в руководстве Интерпола заняли должности представители РФ и Китая, что тоже может влиять на решения этого органа.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Суд должен решить, подлежит ли дело рассмотрению или его нужно вернуть на доследование. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем. Экс-президенту предоставили возможность принять участие в предварительном заседании в режиме видеоконференции. Следующее заседание состоится 18 мая.