Карасев о Януковиче и феномене заочного осуждения

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Подготовительное заседание в Оболонском райсуде Киева по делу Виктора Януковича началось в четверг, четвертого мая, однако его перенесли на 18 мая. Суд учел просьбу защиты относительно того, чтобы обвиняемый мог связаться с судом по видеосвязи.

Бывшего президента обвиняют в государственной измене. Януковичу инкриминируют то, что первого марта 2014 года, находясь на территории РФ, он совершил противоправные действия, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ с просьбой использовать российские войска на территории Украины.

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Как рассказал прокурор Руслан Кравченко, по делу о госизмене Януковича проходит более ста свидетелей, среди которых есть действующие и бывшие высокопоставленные чиновники. Всех их допросят в суде. При этом обвинение утверждает, что защита Януковича пытается затянуть процесс.

Политические последствия дела проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

(текст публикуется на языке оригинала)

Які юридичні та політичні перспективи має заочний суд над Януковичем?

— Є такий закон про заочне засудження. Він прийнятий ВРУ нещодавно. Тому що багато хто дорікав, що не відбуваються процесуальні дії щодо вчинків і зради Януковича. Був прийнятий такий закон, тому якщо все буде по процедурі і буде працювати обвинувачення, і буде захист, будуть допити, будуть свідки, тобто судовий вирок може бути, це згідно з законом абсолютно, не буде ніяких підстав, щоб сумніватися в цьому.

Судячи з політичних заяв, він не просто може бути, а зобов'язаний.

— Щодо політичного резонансу це ж не кримінальний якийсь, не карний злочин, це політико-правовий, державний злочин. Держава — це політична категорія. Тому, безумовно, політичний резонанс навколо цієї справи буде величезний і він вже є. По-друге, безумовно, тут є і політичні мотиви. Але в тому і завдання суду та процесуальної сторони, зробити все, щоб вирок був справедливий, на юридичних та законних підставах, а не тільки по тим чи іншим політичним мотивам, як з одного боку — нинішньої влади, політичної еліти, прокуратури, так і з боку захисту і Януковича, який теж буде захищатися політично. Юридично-політично. Адвокати будуть в юридичній площині, ну а Янукович буде говорити про те, що він політик, він цього не робив. Він буде якісь політичні мотиви наводити, що і хто його змушували з цим листом звертатися до керівництва РФ. Це інша справа.

Напередодні Інтерпол зняв Януковича з міжнародного розшуку, аргументуючи це тим, що справа має політичне підґрунтя. Чого більше в цій справі, політики чи майбутнього торжества справедливості і намагання до того довести?

— По-перше, Інтерпол зняв з розшуку Януковича і деяких осіб з його бувшого оточення не по цій справі взагалі. Інтерпол не оперував цією справою. Є подання українських правоохоронних органів щодо розшуку Януковича в Інтерпол і там були інші докази, інші аргументи. Інтерпол що зробив? Він сказав, що мало цих аргументів. Поки що. Найдіть більш доказові, тоді ми офіційно оголосимо про розшук Януковича через систему Інтерпол. Він знаходиться в Росії, а Росія є членом Інтерполу, там є своє представництво. І вони мусять виконувати розшук по лінії Інтерполу. Що стосується цього засудження, то це інша історія, це інша справа і не по цій справі Інтерпол зробив цей крок. Хоча з резонансної такої, медійно-політичної точки зору, це було не дуже вдало сьогодні, тому що в бочку меду навколо судової справи заочного засудження Януковича була вкинута ложка дьогтю з приводу цього рішення Інтерполу. І сьогодні дійсно плутають ці речі і очевидно ваш експерт або не зрозумів, або не до кінця роз'яснив, що це різні речі і вони не відносяться до заочного засудження.

Припустимо, Януковича засудять. Адвокати почнуть оскаржувати вирок в міжнародних судах. Те, що Інтерпол зняв Януковича з міжнародного розшуку є козирем в руках адвокатів?

— Є різні міжнародні суди. Захист Януковича апелює до ЄСПЛ. А наша сторона, генпрокурор, він буде апелювати до міжнародного кримінального суду в Гаазі. Там є цей суд і міжнародний суд ООН в Гаазі, який от тільки що розглянув справу Україна проти Росії. Але там ще є кримінальний суд і засуджує колишніх президентів, прем'єрів, які звинувачуються в злочинах. Так от, я нагадаю, що десь півтора місяці тому, коли приймалося рішення про початок цього заочного засудження Януковича, Юрій Луценко був в Гаазі, і якраз в кримінальному суді. Адвокати будуть апелювати до ЄСПЛ, а якщо цей судовий процес пройде і з процесуальної точки зору бездоганно, і буде вирок, і будуть докази, українська сторона потім, прокуратура, буде апелювати до міжнародного кримінального суду в Гаазі, так що ось це нас чекає. Я не виключаю, що після вироку нас чекає заочне засудження, міжнародна історія з міжнародним резонансом і підтекстами.

Враховуючи, як довго справи йдуть в міжнародних судах, ця справа затягнеться на кілька років?

— Ні, це різні суди. ЄСПЛ там дійсно може роками. Але юстиція має діяти поступово, щоб були докази, не було ніяких кавалерійських політичних наскоків. Що стосується міжнародного суду в Гаазі проти Росії, то ніхто не чекав, що він вже в кінці квітня дасть попереднє рішення. Але потім, так, на роки. Так і кримінальний суд, це не так вже і довго, не буде затягуватися роками. Але враховуючи медійну сторону цих всіх процесів, це теж непогано для нас, бо це постійно будуть такі медійні, інформаційні приводи, для того щоб звертати увагу на Донбас, Крим, Україну, Януковича, Росію. Так що є крім юридичної війни ще і дипломатична, інформаційна, медійна війна.

Ранее политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что без разрешения сверху Януковича не привлекли бы к суду, поэтому продолжение "театра" допроса выгодно и украинским властям, и российским.

Адвокат, криминолог Анна Маляр в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что возможность проведения процедуры с участием суда присяжных в деле Виктора Януковича должны рассмотреть профессиональные судьи.