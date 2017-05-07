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    Корнейчук о суде над Януковичем: шоу со старта идет не по тому сценарию

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    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (552)

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    По словам политического аналитика Дмитрия Корнейчука, крайне важным сигналом было то, что Интерпол снял Януковича, его сына и ряд их соратников с розыска. Это говорит о том, что "Запад уже, мягко говоря, устал от всей этой клоунады, которую устраивает украинская власть".
    РИА Новости Украина

    "Три года были разговоры о каких-то украденных активах, но в итоге никаких доказательств предоставлено так и не было и, по сути, только Европа, которая ввела санкции против Януковича и его окружения, реально что-то сделала. А украинская сторона не только не смогла довести за три года до конца ни одного уголовного дела, а даже предоставить в Интерпол какие-то доказательства", – сказал эксперт.  

    Но при этом, продолжает он, "шоу" со старта идет не по тому сценарию, по которому планировала власть, "потому что приходится соблюдать процессуальные нормы, а иначе Янукович спокойно обжалует решение в суде по правам человека".  

    "Получается, что процесс вроде как необходимо устроить, а доказательств нет", – подчеркнул Корнейчук.  Эксперт уверен, что судья получит задание вынести "нужное" решение, но, скорее всего, процесс будет уходить из общественной плоскости. 

    Смотрите также: Деньги Януковича: государство получило только долговые расписки — Белашко

    Ранее политолог, директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, комментируя ситуацию с изъятием судом 1,5 миллиарда долларов у окружения Виктора Януковича в бюджет Украины, заявил, что конфискованные деньги оказались не деньгами, а фактически долговыми расписками.

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