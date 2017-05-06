Интерпол не считает Януковича виновным в уголовном преступлении – юрист

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Интерпол снял с розыска экс-президента Украины Виктора Януковича, его сына Александра и нескольких высокопоставленных чиновников времен президента-беглеца. В частности, в базах Интерпола больше нет бывшего секретаря СНБО и главы Администрации президента Андрея Клюева и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. В Генеральной прокуратуре заявили, что это решение Интерпола связано с несовершенством уголовно-процессуального законодательства Украины.

Почему Януковича неожиданно для Украины сняли с розыска, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил юрист, адвокат Евгений Лосовский.

"Третий пункт устава Интерпола говорит, что лицо не может преследоваться по каким-либо политическим моментам… то есть Интерпол и, соответственно, юридический департамент данной организации в Лионе сделали вывод, который подтвержден Ассамблеей в Лионе — высшим органом Интерпола, что данное преследование, возможно, — по политическим моментам. На этом основании руководство Интерпола и Ассамблея принимает решение снять с розыска любого гражданина. И еще ключевая фраза: на самом деле, розыск идет только по уголовным преступлениям. Таким образом, косвенно, с точки зрения юридического права, это говорит об одном — что Интерпол не считает в данном случае Януковича виновным в каком-либо уголовном преступлении", — заявил юрист.

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Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Суд должен решить, подлежит ли дело рассмотрению или его нужно вернуть на доследование. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем. Экс-президенту предоставили возможность принять участие в предварительном заседании в режиме видеоконференции. Следующее заседание состоится 18 мая.