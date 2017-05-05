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    Быль о мыльном пузыре и сказка о конфискованных активах Януковича

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    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (546)

    (обновлено: )348140
    Согласно Закону о Госбюджете на текущий год, конфискованные ОВГЗ аннулируются и на эту сумму автоматически уменьшается государственный долг. Простая безденежная бухгалтерская проводка, но поговорить, действительно, есть о чем.
    Воздушный шарик из долларов (коллаж)
    РИА Новости Украина

    Виктор Скаршевский, эксперт по экономике

    Третьего мая президент Петр Порошенко заявил, что на счета Казначейства перечислено 1,1 млрд долларов конфискованных денег. И еще 200 млн долларов в ценных бумагах будет передано Министерству финансов.

    То ли президента неправильно информировали, то ли происходит сознательная манипуляция фактами.

    Судите сами.

    Виктор Скаршевский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    С конфискованными деньгами Януковича происходят чудеса – Скаршевский

    По данным Госфинмониторинга, на счетах физических и юридических лиц, имеющих связь с Виктором Януковичем, были заблокированы активы на общую сумму 1,4 млрд долларов.

    Из них 1,1 млрд долларов – это ценные бумаги (ОВГЗ), а не "живые" деньги (см. график). Этих денег нет. Они были израсходованы Министерством финансов еще в 2012-2013 годах, в те годы, когда были выпущены ОВГЗ. Эти 1,1 млрд долларов в ОВГЗ по определению не могли поступить в бюджет, потому что это не деньги.

    Согласно Закону о Госбюджете на 2017 год (ст.11 пункт 10), конфискованные ОВГЗ аннулируются и на эту сумму автоматически уменьшается государственный долг. Простая безденежная бухгалтерская проводка. Кстати, данная операция искусственно "улучшит" показатели государственного долга на 1,1 млрд долларов по результатам мая.

    Госфинмониторинг
    Структура конфискованных активов

    В иностранной же валюте "живыми" деньгами конфисковано 230 млн долларов и 20 млн евро. В гривнах конфисковано 2,6 млрд грн, что эквивалентно 100 млн долларов по нынешнему курсу. Всего "живыми" деньгами конфисковано 300 млн долларов, или 22% от всех конфискованных активов (см. график). Именно эта сумма и может поступить на счет Казначейства в бюджет.

    К этим "живым" деньгам необходимо еще прибавить около 90 млн долларов начисленных за прошлый год процентов на ОВГЗ, и получится сумма порядка 390 млн долларов.

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    Кстати, эта сумма удивительным образом совпадает с суммой, заложенной в госбюджет 2017 года, от спецконфискации – 10,5 млрд грн, что по курсу 27 равно 390 млн долларов "живых" денег. И никакой сенсации.

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    Эта сумма, 10,5 млрд грн, Законом о Госбюджете на 2017 год детально распределена по расходным статьям еще в конце декабря 2016 года: на оборону, АПК, дороги и прочие расходы.

    Все остальное, что происходит вокруг конфискованных активов, — это политический пиар и дешевый популизм.

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