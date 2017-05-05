Быль о мыльном пузыре и сказка о конфискованных активах Януковича

Виктор Скаршевский, эксперт по экономике

Третьего мая президент Петр Порошенко заявил, что на счета Казначейства перечислено 1,1 млрд долларов конфискованных денег. И еще 200 млн долларов в ценных бумагах будет передано Министерству финансов.

То ли президента неправильно информировали, то ли происходит сознательная манипуляция фактами.

Судите сами.

По данным Госфинмониторинга, на счетах физических и юридических лиц, имеющих связь с Виктором Януковичем, были заблокированы активы на общую сумму 1,4 млрд долларов.

Из них 1,1 млрд долларов – это ценные бумаги (ОВГЗ), а не "живые" деньги (см. график). Этих денег нет. Они были израсходованы Министерством финансов еще в 2012-2013 годах, в те годы, когда были выпущены ОВГЗ. Эти 1,1 млрд долларов в ОВГЗ по определению не могли поступить в бюджет, потому что это не деньги.

Согласно Закону о Госбюджете на 2017 год (ст.11 пункт 10), конфискованные ОВГЗ аннулируются и на эту сумму автоматически уменьшается государственный долг. Простая безденежная бухгалтерская проводка. Кстати, данная операция искусственно "улучшит" показатели государственного долга на 1,1 млрд долларов по результатам мая.

Госфинмониторинг Структура конфискованных активов

В иностранной же валюте "живыми" деньгами конфисковано 230 млн долларов и 20 млн евро. В гривнах конфисковано 2,6 млрд грн, что эквивалентно 100 млн долларов по нынешнему курсу. Всего "живыми" деньгами конфисковано 300 млн долларов, или 22% от всех конфискованных активов (см. график). Именно эта сумма и может поступить на счет Казначейства в бюджет.

К этим "живым" деньгам необходимо еще прибавить около 90 млн долларов начисленных за прошлый год процентов на ОВГЗ, и получится сумма порядка 390 млн долларов.

Кстати, эта сумма удивительным образом совпадает с суммой, заложенной в госбюджет 2017 года, от спецконфискации – 10,5 млрд грн, что по курсу 27 равно 390 млн долларов "живых" денег. И никакой сенсации.

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Эта сумма, 10,5 млрд грн, Законом о Госбюджете на 2017 год детально распределена по расходным статьям еще в конце декабря 2016 года: на оборону, АПК, дороги и прочие расходы.

Все остальное, что происходит вокруг конфискованных активов, — это политический пиар и дешевый популизм.