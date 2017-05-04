Суд над Януковичем: суть дела и неожиданный фальстарт

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Начинаем начинать

В четверг, 4 мая, Оболонский суд Киева начал рассмотрение дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Подготовительное заседание началось в 10:00. Однако спустя 45 минут суд перенес заседание на 18 мая.

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Сам Янукович еще в январе 2017 года заявлял, что ему до сих пор неизвестна суть обвинений.

Однако в ГПУ утверждают, что имеют все неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. По словам генпрокурора Юрия Луценко, это дело будет включать в себя ряд эпизодов, в частности "об узурпации власти, о доведении до недееспособности вооруженных сил страны, развале Службы безопасности Украины, уничтожении информационной безопасности страны, нанесении большого ущерба экономической безопасности страны и переходе на сторону врага, что привело к потере территориальной целостности и суверенитета Украины".

Суть дела

Напомним, 28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене.

А 20 января 2017 года суд дал разрешение на заочное расследование.

Говоря о документальном доказательстве госизмены экс-президента, ГПУ имеет ввиду фотокопию заявления Януковича от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска РФ на территорию страны.

17 января 2017 года Луценко заявлял, что секретариат ООН предоставил украинской стороне фотокопию заявления Януковича.

"Главная военная прокуратура получила через Постоянное представительство Украины официальное письмо секретариата ООН с предоставлением украинской стороне заверенной официальной печатью ООН фотокопии заявления Януковича от 01.03.2014 г. с просьбой ввести войска РФ в Украину и все официальные материалы, которые были добавлены от РФ к заявлению представителя РФ в ООН Чуркина", – утверждал генпрокурор.

По словам Луценко, все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила РФ.

"Следствие военной прокуратуры получило неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мной данных досудебного следствия получены от старшего прокурора в производстве о госизмене Януковича", – отмечал он.

Виктор Янукович факт обращения к Владимиру Путину с просьбой ввести войска подтверждал, но называл его эмоциональным решением.

"Документ этот действительно был, было эмоциональное решение каким-то образом повлиять на наступления незаконных военных формирований, на насилие в Донбассе", — говорил Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону в ноябре прошлого года.

Однако в ответ МИД Украины заявил о нарушении Януковичем Конституции и законодательства Украины. Во внешнеполитическом ведомстве объясняли, что согласно закону "О порядке допуска и условиях пребывания подразделений вооруженных сил других государств на территории Украины" предложение о допуске направляется на рассмотрение СНБО министерством иностранных дел Украины и Министерством обороны, в отдельных случаях — по согласованию с другими заинтересованными центральными органами исполнительной власти. После этого СНБО вносит это предложение на рассмотрение президенту, а он передает документы в Раду, которая должна одобрить это решение.

Реакция защиты Януковича

Тем временем, защита Януковича утверждает, что подозрение экс-президенту в госизмене так до сих пор и не вручено. В связи с этим и передача соответствующего дела в суд является незаконной.

"Процесс по этому делу начался с многочисленных нарушений. Помимо допущенных ГПУ во время проведения досудебного расследования грубых нарушений прав человека, мы видим, что педалируется рассмотрение дела, для существования которого вообще отсутствуют какие-либо правовые основания. Подозрение не вручено, обвинительный акт не вручен, в получении от Виктора Януковича показаний отказано. То есть вообще нет никакого основания и возможности начинать судебное разбирательство", — заявлял адвокат экс-президента Виталий Сердюк.

Прокуратура это отрицает, ссылаясь на другие статьи УПК, а также напоминая, что в ноябре прошлого года генпрокурор устно объявил Виктору Януковичу подозрение во время его видеодопроса по делу бывших сотрудников "Беркута".

Во вторник, 2 мая, стало известно, что Янукович и его защитники решили подать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по поводу попытки незаконного заочного осуждения и непредоставления доступа к участию в судебном процессе в Украине.

"Янукович, действительно, передал нам свое обращение в ЕСПЧ, поскольку считает незаконным его заочное осуждение по статье "госизмена", заявляет об отсутствии доступа к участию в процессе", – сообщил Сердюк.

Сам Янукович заявлял, что готов вернутся на территорию Украины, в том числе для участия в судебном процессе, но при условии обеспечения безопасности.

По материалам из открытых источников интернет