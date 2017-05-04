С конфискованными деньгами Януковича происходят чудеса – Скаршевский

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Президент Украины Петр Порошенко уверяет, что изъятые судом с банковских счетов почти 1,5 миллиарда долларов окружения Виктора Януковича добавят стабильности национальной валюте.

На совещании с министром финансов и главой Национального банка Петр Порошенко рассказал, что госбюджет уже пополнили 1,1 миллиарда. Еще около 200 миллионов долларов в ценных бумагах направят Министерству финансов, и на эту сумму уменьшится внутренний долг страны.

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По словам президента, после зачисления конфискованных средств золотовалютные резервы Украины составят более 18 миллиардов долларов. При этом Петр Порошенко отметил, что судебные процессы по этому поводу будут продолжаться и в дальнейшем. Но по состоянию на 3 мая не поступило ни одной жалобы на решение суда о конфискации средств бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.

Каким будет коэффициент полезного действия конфискованных денег, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал экономист Виктор Скаршевский.

Можно ли уже сейчас воспользоваться этими конфискованными деньгами, ведь для того чтобы этот миллиард заработал на благо страны, еще нужно принять изменения в госбюджет?

— У меня такое впечатление, что происходит какая-то мощная манипуляция данными, цифрами и фактами, потому что полтора миллиарда долларов, точнее, миллиард 400 миллионов долларов США было арестовано не сегодня же, а три года назад, в июне 2014 года. Это не только деньги в Ощадбанке, это деньги и в Укргазбанке, Укрэксимбанке – государственных банках. Про США вообще речи не идет или про заграничные счета. Речь идет об украинских деньгах, которые находятся на территории Украины, просто они находятся в разных формах. Три года назад были арестованы, 18 июня на заседании Кабмина торжественно об этом объявил Яценюк, 18 июня 2014 года и несколько раз Госфинмониторинг украинский говорил и рассказывал о структуре этих денег. Так вот, какая структура? Живых денег из миллиарда 400 всего-навсего 300 миллионов долларов, а миллиард сто миллионов – это ОВГЗ, это ценные бумаги, это неживые деньги, которые не могут поступить в бюджет. Поэтому заявления от Петра Порошенко о том, что сегодня поступило в казначейство миллиард сто миллионов долларов — это не соответствует действительности. Не может соответствовать действительности, если речь идет о тех арестованных активах, о которых шла речь последние три года, и эти деньги, как записано, миллиард сто, они поступают не в бюджет, они будут списаны с внутреннего долга Украины. Это статья бюджета 11 пункт десятый. Там черным по белому написано, что это неживые деньги ОВГЗ, и что это будет безденежная бухгалтерская проводка.

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А так живых денег всего на 300 миллионов, причем есть расписанная информация, в чем они – миллиард 700 гривен, 230 миллионов долларов и 18 миллионов евро. Это как раз в сумме и дает около 300 миллионов долларов. Плюс, если еще посчитать, что на эти ОВГЗ насчитались проценты. За последний год было начислено 90 миллионов долларов процентов, в сумме получается 390 миллионов долларов живых денег. И тут самое интересное: 390 миллионов долларов по курсу 27, который заложен в бюджет, составляет ровно десять с половиной миллиардов гривен. Открываем закон о бюджете и смотрим: спецконфискация именно десять с половиной миллиардов гривен, то есть то, что заложили в бюджет, то и выполнили, и эти десять с половиной миллиардов гривен от спецконфискации четко и подробно расписаны в расходной части бюджета, то есть ничего не надо дальше расписывать, просто выполнять бюджет. Просто происходит манипуляция данными и цифрами, никаких миллиард сто миллионов долларов живыми деньгами просто нет.

В таком случае, почему президент уверяет, что один миллиард сто миллионов долларов — уже на счетах государственного казначейства, а по ценным бумагам — это только 200 миллионов, и они, действительно, пойдут на внутренний долг?

— Тут либо Госфинмониторинг говорит неправду, толи президент. Тем более, если вспомнить нашу бывшую министра финансов Наталию Яресько, она 30 декабря 2015 года открыто на пресс-конференции заявила, что из этих арестованных миллиард 400 миллионов долларов преимущественно все находится в ценных бумагах ОВГЗ. Даже она имела такую возможность честно признаться. А то, что сейчас происходит – это либо неправда, либо какие-то происходят финансовые махинации. Об этом мы сможем судить немножко позже, когда будет больше информации. Вообще эти арестованные деньги и история с ними — очень мало открытой информации. Нам все время говорят, что-то арестовали, что-то в чем-то, где-то там, а теперь нам неожиданно говорят, что миллиард сто миллионов долларов – это не ОВГЗ, а живые деньги, хотя раньше говорили наоборот. Просто происходит, дается непрозрачная информация и мы видим, что происходит манипуляция даже с той информацией, которая есть.

Президент уверяет, что благодаря этим средствам финансово-банковская система укрепится, гривна станет стабильной, а инвестиционная привлекательность украинской экономики улучшится. Это реально?

— Когда президент говорит, что конфискация чужих денег будет влиять положительно на инвестиционную привлекательность – это абсурд. А если даже эти деньги в живом виде и были, точнее, есть, по словам президента, то они и так есть в банковской системе. Они и так находились в Украине. То есть ничего не меняется. Просто происходит политический пиар и дешевый популизм. Вот президент вообще, в принципе по определению никакого отношения к этим деньгам не имеет. Он не имеет вообще никакого отношения к бюджету. Бюджетом занимается правительство, формирует доходную, расходную часть. Наверное, президенту в праздничные дни больше нечем заняться, как попиариться на конфискованных якобы живых деньгах от Януковича. Еще при этом говорит, что конфискация приводит к улучшению инвестиционного климата.

Ранее политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" заявил, что работа ГПУ по делу Януковича направлена на пиар-эффекты, а адвокат, Станислав Батрин считает, что одна процедурная ошибка прокуратуры может легитимизировать Януковича.