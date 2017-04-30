Деньги окружения Януковича: чьи $1,5 млрд конфисковал суд?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Нежданно-негаданно

В пятницу, 29 апреля, генпрокурор Юрий Луценко и секретарь СНБО Александр Турчинов с гордостью сообщили — суд конфисковал в госбюджет $1,5 млрд, которые арестованы на счетах экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Позже Луценко добавил, что деньги Януковича перечислены на счета Госказначейства. Операцию провели сотрудники "Ощадбанка". "Если бы это были наличные в 100-долларовых купюрах – это была бы масса весом 15 тонн. Наглядно – африканский слон с детенышем. Теперь дело за правительством и парламентом", – написал в шутливой форме генпрокурор у себя в Facebook.

Тем временем, президент Петр Порошенко тут же заявил, что конфискованные деньги пойдут, в первую очередь, на укрепление армии, СБУ, Госпогранслужбы и Нацполиции. "Эти деньги должны пойти на строительство завода по производству боеприпасов, закупку новейших средств радиоэлектронной борьбы, контрбатарейных радаров, новейших дронов. Очень важно, чтобы мы начали строительство общежитий для контрактников и военных гостиниц для офицеров на территории каждой бригады", — подчеркнул Порошенко.

Ответ адвоката Януковича

Реакция защиты экс-президента Виктора Януковича не заставила себя долго ждать. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что Янукович не имеет никакого отношения к $1,5 млрд.

По его словам, защита экс-президента уже готовит иск в суд против тех, кто озвучил эту информацию, в частности, и к Генпрокурору Юрию Луценко.

"У меня на руках есть выписки по счетам Януковича из Ощадбанка Украины. Там совершенно другая сумма, речь идет о 28 миллионах гривен (около 1 миллиона долларов), которые арестованы и которые не конфискуются сейчас. Это деньги его личного счета, это личные сбережения, с которых были уплачены все налоги, поэтому последняя активно распространяемая информация об аресте средств, об их конфискации полностью не соответствует действительности. Нельзя конфисковать то, чего нет", — сказал Сердюк в эфире телеканала "112.Украина".

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Так чьи же деньги?

Тем временем, в распоряжение издания "Страна" оказалось само решение суда, которое содержит немало любопытных нюансов. Сообщается, что решение о конфискации Краматорский суд принял еще 28 марта. Объявлено о нем было только 28 апреля, потому что прошел месяц, предусмотренный законом на обжалование решения. Поскольку это решение не было оспорено, оно вступило в законную силу.

По данным издания, конфискованные $1,5 млрд изъяли в результате сделки со следствием соратника беглого олигарха Сергея Курченко Аркадия Кашкина (бывший директор "Газ Украины 2020", компании, которая была предшественником энергохолдинга ВЭТЕК).

В документе говорится, что суд признал Кашкина виновным по трем статьям — "создание преступной организации с целью совершения тяжелого или особенно тяжелого преступления"; "совершение преступления группой лиц по предварительному сговору"; "легализация доходов, полученных преступным путем".

Общая сумма конфискованных средств — около 40 миллиардов гривен. Но значительная их часть, не менее миллиарда долларов — это не живые деньги, а облигации внутреннего госзайма. Другими словами, отмечает издание, государство не получит живых денег, а просто погасит само себе эти облигации.

"Краткое резюме этого дела такое: это не 1,5 миллиарда долларов, это, по большей части, вообще не деньги, а гособлигации внутреннего займа и юридически Януковичу, или его близким соратникам, не принадлежат", — пишет издание "Страна", публикуя фотокопию документа.

Страна.ua Решение суда о конфискации в госбюджет $1,5 млрд

Страна.ua Решение суда о конфискации в госбюджет $1,5 млрд

В то же время источники в ГПУ сообщили "Стране", что следствие и суд по делу "конфискации миллиардов Януковича" были проведены с рекордной скоростью — всего за 13 суток.

"..в спешке прокуроры и суд абсолютно не обращали внимание на юридическую чистоту принимаемого решения. Дело в том, что санкции статей, по которым был осужден Кашкин, не предусматривают спецконфискации….анализ материалов явственно показывает — речь идет не о "бензиновых аферах" Курченко, к которым был причастен Кашкин, а о скандальной покупке облигаций государственного внутреннего займа (ОВГЗ) кипрскими структурами, которые ранее в ГПУ "причисляли" к сфере интересов экс-главы НБУ Сергея Арбузова", — говорится в статье.

Мнения

Политолог Руслан Бортник считает, что дело о конфискованных деньгах – это пиар-история, очевидно, что ни на какие выплаты эти деньги не пойдут.

По его словам, из $1,5 млрд конфискованных якобы у Януковича, только $50-70 млн являются живыми деньгами. Все остальное – бумаги внутреннего займа, которые используют для списания долга, не более того.

"Я же говорил, что если хорошо поискать, то можно найти…"ничейных" 1,5 миллиарда))) Для чего кредиты тогда брать у МВФ)? Есть правда у меня 2 уверенности: 1. Пиар-история о 1,5 лярда закончится разочарованием; 2. Когда будут искать в следующем политическом цикле у "нынешних" — и не такое найдут", — пишет он у себя в Facebook.

Схожей точки зрения придерживается и политический эксперт Сергей Быков.

Он обращает внимание на то, что парламент до сих пор не принял законопроект о спецконфискации, который позволял бы возвращать в бюджет деньги подозреваемых во время досудебного расследования.

"Сегодняшняя конфискация "денег Януковича" подтверждает правоту экспертов, которые утверждали, что многократно проваленный законопроект о спецконфискации пытались принять не для Януковича. Имя экс-президента использовалось как яркий фантик, не более", — считает он.

По материалам из открытых источников интернет