Янукович легко может выиграть свое дело в ЕСПЧ - политолог

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РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Интерпол снял с розыска экс-президент Украины Виктора Януковича, его сына Александра и нескольких высокопоставленных чиновников времен президента-беглеца.

В частности, в базах Интерпола больше нет персоналий бывшего секретаря СНБО и главы Администрации президента Андрея Клюева и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

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В Генеральной прокуратуре заявили, что это решение Интерпола связано с несовершенством уголовно-процессуального законодательства Украины.

Решение Интерпола и его возможные политические последствия прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що означає для України це рішення Інтерполу?

— Слід зауважити, що знятий з розшуку Янукович був ще доволі давно. А наразі просто відбулося вилучення його картки з бази даних. Це дві різні процедури. Коли Януковича зняли з розшуку, в принципі, тут же наші правоохоронні органи, наша ГПУ повідомили про це і про те, що буде вестися дослідження щодо політичної складової цієї справи. Тому що, в принципі, Інтерпол проводить дослідження будь-якої людини на те, чи немає політичної складової в його переслідуванні. Подання від Махницього починалося з фрази "Янукович, прийшовши до влади, створив злочинне угрупування в складі своїх міністрів". Тобто, в принципі, посередньому європейцю доволі складно зрозуміти, де тут немає політичної складової. Питання лише полягає в тому, що Махницький був далекий від правоохоронних органів, то всі знають. Чому Ярема, чому Шокін, чому Луценко, розуміючи, що в України тут дуже слабкі позиції, вони або нічого не робили, або робили щось недостатньо. Вибачте, будь ласка, це що, ми тільки зараз зрозуміли, що в нас не вистачає якихось процесуальних норм для того, щоб якось обґрунтувати наш позов. Ні. Якщо ця проблема була, вона вже була 3,5 роки. Тому зараз іде просто окозамилювання, яким намагаються пояснити, чому наші правоохоронні органи не ефективні.

Їх тепер Інтерпол не шукає і до них немає претензій в правоохоронних систем жодної країни?

— В принципі, в жодної країни. Навіть в України немає судового вироку щодо цієї людини. Тобто немає запитів на екстрадицію в РФ. Особисто я їх не бачив, хоча, можливо, вони є. Просто суспільство забули про це повідомити. Насправді оскаржити цю процедуру вже не можна. Але можна подати нові заяви до Інтерполу. Це право в ГПУ ніхто не збирає. Але ці заяви мають бути якось більш якісно підготовлені. Тому що те, що підготував Махницький, і те, що було надалі, воно трошки не відповідало тій формі і змісту, які вимагає, в принципі, міжнародна кримінальна поліція, яку ми називаємо Інтерпол.

Тепер команда Януковича може повертатися в Україну, повертатися в політику?

— Це трошки перекручення. Тому що якщо вони перетнуть кордон, то, в принципі, відносно них будуть винесені певні судові ухвали. Я думаю, що все ж таки в них такі склади злочинів, що вони передбачають арешт. Тому, звичайно, в Україні вони не зможуть займатися політикою. Але те, що з міжнародної бази даних Інтерполу зникли картка Януковича, це буде сприяти тому, що всі рішення, які будуть винесені відносно Януковича, Клюєва та інших посадовців того часу в Україні, вони будуть оскаржуватися в Європейському суді з прав людини як раз на тих умовах, що справді це справа політична, має політичну складову і, в принципі, мають всі підстави виграти в України ці суди надалі.

Ранее политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что без разрешения сверху Януковича не привлекли бы к суду, поэтому продолжение "театра" допроса выгодно и украинским властям, и российским.

Адвокат, криминолог Анна Маляр в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что возможность проведения процедуры с участием суда присяжных в деле Виктора Януковича должны рассмотреть профессиональные судьи.