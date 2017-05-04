Перенос суда над Януковичем: есть проблемы с повесткой – спецкор

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал подготовительное заседание по рассмотрению уголовного производства в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Его обвиняют в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Во время заседания, судья Владислав Девятко дал разрешение организовать видеоконференцию для участия Виктора Януковича в судебном процессе. После этого суд объявил перерыв в подготовительном заседании до 18 мая.

Подробнее о том, как проходило заседание, сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент Александр Ивасивка:

(текст публикуется на языке оригинала)

"Саме засідання відбувалося у залі №13 на п'ятому поверсі Оболонського районного суду. У судовій залі, як мінімум, зібралося понад півсотні операторів із камерами, напевне, стільки ж і репортерів та журналістів. Так чи інакше, засідання, яке розпочалося трошки пізніше, аніж 10 година ранку, раптово ближче до 11 години було припинене. І суддя переніс це засідання на 18 травня, на 10 годину ранку.

Здається, що для прокуратури таке продовження цієї справи було абсолютно несподіваним. Але, так чи інакше, суд прийняв таке рішення внаслідок оголошених двох клопотань захисту Віктора Януковича. Віталій Сердюк, один з тих адвокатів, який оголошує всі головні клопотання, заявив, по-перше, що у захисту Януковича є сумніви щодо того, як саме призначався і як саме вибирався склад суддів, який зараз цю справу повинен слухати на підготовчому етапі. Пояснюючи свої сумніви, Віталій Сердюк пояснив пізніше пресі, що генпрокурор Юрій Луценко затвердив склад суддів ще до того, коли справа потрапила до Оболонського районного суду.

Крім того, клопотання номер два, яке оголосив знову ж таки Віталій Сердюк до Оболонського суду, зводилося до того, що Віктор Янукович, мовляв, не поінформований абсолютно ані про дату, ані про час початку слухання цієї справи із звинуваченням у державній зраді. І тут аргументи в захисту були наступні. Згідно з міжнародною Європейською конвенцією, Україна, як одна із сторін, яка конвенцію підписала, повинна була передавати Віктору Януковичу інформацію щодо початку цього судового засідання та виклик на це судове засідання виключно лише через органи юстиції. Тобто український орган юстиції або ж Мінюст, повинен був передавати відповідно російському Мінюсту виклик Віктора Януковича на судове засідання. Інші ж виклики, чи то через веб-сторінку суду, чи то через веб-сторінку ГПУ, чи то через оголошення інформації в ЗМІ України не можна трактуватися як офіційний виклик до суду, оголошував Віталій Сердюк.

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Прокурор Руслан Кравченко парирував у відповідь, що є зміни до КПК України, і що такі речі передбачені, як, наприклад, оголошення на офіційному веб-сайті суду виклику підозрюваного або ж звинуваченого у злочині, якщо підозрюваний переховується від суду. Так чи інакше, порадившись з своїми колегами, двома суддями, головуючий суддя ухвалив рішення перенести цей підготовчий етап судового слухання на 18 травня".

Ранее политтехнолог Ярослав Макитра в эфире "ГС" заявил, что без разрешения сверху Януковича не привлекли бы к суду, поэтому продолжение "театра" допроса выгодно и украинским властям, и российским.

Адвокат, криминолог Анна Маляр в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что возможность проведения процедуры с участием суда присяжных в деле Виктора Януковича должны рассмотреть профессиональные судьи.