Прокуратура будет просить для Януковича пожизненное заключение

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины попросит суд в будущем избрать для экс-президента Виктора Януковича наказание в виде пожизненного заключения за государственную измену.

Об этом после первого судебного заседания сказал журналистам прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

"Сторона обвинения, поскольку обвиняемый не признал вину в ходе досудебного следствия, будет ходатайствовать только о самой строгой мере наказания — это пожизненное лишение свободы", — цитирует УНИАН Кравченко.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Суд должен решить, подлежит ли дело рассмотрению или его нужно вернуть на доследование. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем. Экс-президенту предоставили возможность принять участие в предварительном заседании в режиме видеоконференции. Следующее заседание состоится 18 мая.

Ранее защита экс-президента сообщила, что Янукович подает жалобу в ЕСПЧ по поводу попытки незаконного заочного осуждения и непредоставления доступа к участию в судебном процессе на Украине. Защита сообщила, что это заявление передано представителю британской адвокатской конторы Джозефу Росману и на днях должно быть направлено в ЕСПЧ. Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал соблюдение всех прав экс-президента Виктора Януковича на судебном процессе против него, и заявил, что суд не будет "процессом мести".

Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. В середине марта прокуратура заявила, что передает дело в Печерский районный суд Киева, однако он отказался его рассматривать. Поэтому Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд.