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    Подготовительное заседание по делу Януковича о госизмене перенесли

    (обновлено: )27
    Решение Оболонского районного суда принято для реализации сторонами своих прав на присутствие в судебном заседании, как это требует Европейский суд по правам человека.
    Бывший президент Украины Виктор Янукович
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Подготовительное заседание по делу экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене перенесли на 18 мая, передает корреспондент РИА Новости из зала Оболонского районного суда Киева.

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    Перед этим суд решил предоставить возможность для организации участия Януковича в предварительном заселении в режиме видеоконференции.

    "Данное решение принято для реализации сторонами своих прав на присутствие в судебном заседании, как это требует ЕСПЧ… Таким образом, в подготовительном судебном заседании объявляется перерыв на 10.00 18 мая", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

    Генпрокуратура 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Расследование этого дела было проведено заочно, поскольку Янукович скрывается от следствия в РФ. Защита экс-президента отрицает, что Янукович скрывается, и заявляет, что он готов участвовать в рассмотрении дела, но по видеосвязи из России.

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