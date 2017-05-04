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    Суд разрешил Януковичу участвовать в заседании по видеоконференции

    Тема:

    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка (523)

    (обновлено: )2710
    Суд решил дать программную возможность стороне защиты для участия экс-президента Виктора Януковича в подготовительном судебном заседании путем видеоконференции.
    Допрос В. Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева предоставил экс-президенту Украины Виктору Януковичу возможность принять участие в предварительном заседании по делу о государственной измене в режиме видеоконференции, передает корреспондент РИА Новости.

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    Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене, на котором решаются процедурные вопросы. Экс-президент ранее неоднократно заявлял, что вернется на территорию Украины, в том числе для участия в судебном процессе, при условии обеспечения безопасности и расследования покушения на него. Ранее суд дал разрешение на проведение заочного досудебного расследования по этому делу.

    "Суд решил ходатайство (защиты) удовлетворить частично. Дать программную возможность стороне защиты для участия обвиняемого Януковича в подготовительном судебном заседании путем видеоконференции", — заявил судья в ходе заседания.

    Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. В середине марта прокуратура заявила, что передает дело в Печерский районный суд Киева, однако он отказался его рассматривать. Поэтому Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд.

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