Обвинение настаивает на личном участии Януковича в суде

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Обвинение настаивает на личном участии экс-президента Украины Виктора Януковича в судебном заседании, заявил прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Суд должен решить, подлежит ли дело рассмотрению или его нужно вернуть на доследование. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем. Экс-президенту предоставили возможность принять участие в предварительном заседании в режиме видеоконференции. Следующее заседание состоится 18 мая.

"Мы уважаем решение Оболонского районного суда касательно того, чтобы отложить подготовительное заседание суда и предоставление возможности принимать участие Януковичу с помощью видеосвязи. Но мы с данным решением не согласны", — сказал Кравченко.

По его словам, обвинение настаивает на личном участии в судебном процессе Януковича. "Позиция обвинения одна: данное лицо должно находиться в Оболонском районном суде или в любом другом суде и отвечать за свои действия", — заявил Кравченко.

Он добавил, что, если личное присутствие Януковича на суде невозможно, обвинение настаивает на заочном рассмотрении дела.

"Сторона обвинения будет добиваться назначения специального судебного производства в связи с тем, что на данный момент есть все возможные основания для подачи данного ходатайства об осуществлении специального судебного производства", — сказал прокурор.

Ранее защита экс-президента сообщила, что Янукович подает жалобу в ЕСПЧ по поводу попытки незаконного заочного осуждения и непредоставления доступа к участию в судебном процессе на Украине. Защита сообщила, что это заявление передано представителю британской адвокатской конторы Джозефу Росману и на днях должно быть направлено в ЕСПЧ. Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал соблюдение всех прав экс-президента Виктора Януковича на судебном процессе против него, и заявил, что суд не будет "процессом мести".

Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. В середине марта прокуратура заявила, что передает дело в Печерский районный суд Киева, однако он отказался его рассматривать. Поэтому Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд.