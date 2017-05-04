Хватит политики. Что стоит за снятием Януковича с розыска Интерпола

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Комиссией по контролю за файлами Интерпола на сессии в период с 27 февраля по 3 марта 2017 года принято решение об удалении файлов Интерпола по красной карточке розыска, то есть о снятии с международного розыска подозреваемого Виктора Януковича.

Об этом стало известно в конце апреля, но органы Интерпола предупредили о конфиденциальности предоставленной информации и запрете разглашения ее деталей.

Решение Интерпола будет обжаловано, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины со ссылкой на начальника департамента специальных расследований Сергея Горбатюка.

Горбатюк подчеркнул, что снятие с международного розыска Януковича произошло не по причинам недостатков следствия или допущенных нарушений следственными органами, и, по его словам, это решение будет обжаловано. А уже сегодня правоохранители обрабатывают выводы Интерпола, по результатам чего собираются не только обжаловать решение, но и, возможно, внести изменения в действующее законодательство.

Адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк утверждает, что снятие с розыска его клиента было ожидаемо.

"В 2015 году розыск Виктора Януковича был приостановлен. Красная карточка была "затемнена", а вчера была озвучена информация нашими коллегами о том, что розыск прекращен окончательно. На сегодняшний день Интерпол снимает лицо и удаляет данные только в случае прекращения досудебного расследования, чего в данном случае нет, или же при наличии фактов политического вмешательства. В настоящем случае Интерпол снял окончательно с розыска Виктора Януковича, а это является прямым доказательством того, что все процессы, существующие на сегодня, носят исключительно политический характер", – Сердюк.

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Экс-глава Интерпол Украины Кирилл Куликов считает, что подача в международный розыск экс-президента Виктора Януковича изначально была обречена на провал.

"Насколько мне известно, розыск Януковича и прочих по так называемой "красной карточке" (Red Notice) был приостановлен уже давно, как только комиссия по контролю за файлами Интерпол CCF приняла дело к рассмотрению.

Второе – комиссия проверяет соответствие файла Уставу Интерпол. Главное НЕТ – это политика, расовые, религиозные мотивы. Ведь правильное название организации – не "Интерпол", а Международная организация криминальной полиции. Преступление должно быть общекриминального характера, чтобы задействовать механизмы "Интерпол".

Третье – когда видный "криминалист" Махницкий начинал обращение в Интерпол со слов "…ставши президентом України, Янукович В.Ф. створив ОПГ у складі: прем'єр-міністра, міністрів" — это политика. Обжаловать решение комиссии можно, но только с женой на кухне и с пацанами в бане", – отметил Кирилл Куликов.

По мнению экс-главы Интерпол Украины, объявить Януковича и прочих в международный розыск снова можно, но для этого нужно работать на страну, а не на свой политический или меркантильный интерес.

"Так называемый "международный розыск" Януковича был организован и разрекламирован, ибо "пипл его схавал". Просили шоу – получите. Мы старались, а злой Интерпол (за которым явно Путин стоит) нам не дал. Янукович и прочие в этой стране, при этой власти – не преступники, а опасные свидетели", – подчеркивает Кирилл Куликов.

Срыв розыска по линии Интерпол, по мнению эксперта, лежит целиком на совести бывших генпрокуроров Украины, которые, однако, явно не понесут за это ответственности.