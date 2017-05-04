Суд и дело о госизмене: Януковича ждут в Skype через две недели

Подготовительное заседание по делу экс-президента Украины Виктора Януковича о госизмене продлилось час, его перенесли на 18 мая, передает корреспондент РИА Новости из зала Оболонского районного суда Киева.

Перед этим суд решил предоставить возможность для организации участия Януковича в предварительном заселении в режиме видеоконференции.

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"Данное решение принято для реализации сторонами своих прав на присутствие в судебном заседании, как это требует ЕСПЧ… Таким образом, в подготовительном судебном заседании объявляется перерыв на 10.00 18 мая", — сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Генпрокуратура 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Расследование этого дела было проведено заочно, поскольку Янукович скрывается от следствия в РФ. Защита экс-президента отрицает, что Янукович скрывается, и заявляет, что он готов участвовать в рассмотрении дела, но по видеосвязи из России.