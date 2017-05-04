Тихо, уже никто никого не ищет. Соцсети об отказе Интерпола искать Януковича

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Экс-президента Украины уже никто не ищет… даже Интерпол. Международное бюро окончательно отказало Украине в розыске Виктора Януковича. Однако в Генпрокуратуре не опускают рук, говорят, что решение Интерпола будет обжаловано. Сам генпрокурор Юрий Луценко пообещал, что официальный Киев добьется возвращения в розыск Интерпола и Виктора Януковича, и его соратников. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Однако нашлось в тех же соцсетях немало иных, весьма разнообразных комментариев, относительно решения Интерпола: "Сейчас же готов заключить пари, что допущенные за три года ошибки, безграмотность и разгильдяйство украинских чиновников в международно-правовой сфере исправить уже нельзя". "А я не переживаю по поводу Януковича и Интерпола. Все эти заочные осуждения － не всерьез. Будем развивать наши спецслужбы и в какой-то момент сможем действовать, как Израиль с нацистами и террористами. То есть обеспечим доставку клиента в украинский суд лично", — пишут в сетях и такое.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook