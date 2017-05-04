В военной прокуратуре назвали свидетелей по делу Януковича

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Свидетелями по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича выступят бывший премьер-министр Арсений Яценюк, глава МВД Арсен Аваков, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, сообщил в эфире "5 канала" прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

По его данным, всего будут свидетельствовать свыше 100 человек.

"Это должностные лица, которые занимали свои должности раньше, сейчас занимают, это военнослужащие, которые проходили военную службу на территории Автономной республики Крым и будет экс-депутат Госдумы Илья Пономарев", — сказал Кравченко.

"Глава СНБО Турчинов, Наливайченко будет, Аваков будет, Парубий, он допрошен во время досудебного расследования, Яценюк допрошен во время досудебного расследования. Все эти свидетели будут вызываться в суд", — заверил он.

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Оболонский районный суд Киева 4 мая начал предварительное заседание по делу Януковича о госизмене. Суд должен решить, подлежит ли дело рассмотрению или его нужно вернуть на доследование. Также суд должен принять решение о возможности заочного суда над Януковичем. Экс-президенту предоставили возможность принять участие в предварительном заседании в режиме видеоконференции. Следующее заседание состоится 18 мая.

Ранее защита экс-президента сообщила, что Янукович подает жалобу в ЕСПЧ по поводу попытки незаконного заочного осуждения и непредоставления доступа к участию в судебном процессе на Украине. Защита сообщила, что это заявление передано представителю британской адвокатской конторы Джозефу Росману и на днях должно быть направлено в ЕСПЧ. Генпрокурор Украины Юрий Луценко пообещал соблюдение всех прав экс-президента Виктора Януковича на судебном процессе против него, и заявил, что суд не будет "процессом мести".

Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. В середине марта прокуратура заявила, что передает дело в Печерский районный суд Киева, однако он отказался его рассматривать. Поэтому Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд.