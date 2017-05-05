Устенко: полтора млрда Януковича - страшный соблазн для власти

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в госбюджет перечислены уже 1,1 млрд из 1,5 млрд долларов окружения Виктора Януковича, изъятых судом. По мнению президента это позволит укрепить финансово-банковскую систему, добавит стабильности гривне и создаст инвестиционную привлекательность украинской экономики.

"Это не просто увеличивает возможности государственного бюджета и украинского государства по восстановлению справедливости и инвестирования этих средств в украинскую армию, укреплению обороноспособности нашего государства и восстановлению социальной справедливости, направив эти средства на защиту наименее защищенных слоев населения. Также эти средства будут зачислены в золотовалютные резервы государства", — подчеркнул Порошенко.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко напомнил, что государственный бюджет ориентирован на то, что Украина получит "сокровищ прежнего режима" в размере порядка 10 млрд гривен, что в долларовом эквиваленте означает сумму порядка 400 млн долларов.

"Я боюсь, что у украинского политикума может возникнуть серьезнейшее непреодолимое желание зачислить все деньги в государственный бюджет, вместо того, чтобы использовать в этом году 400 миллионов, как это заложено в государственном бюджете. Я вижу, что у политиков появился колоссальный соблазн использовать сумму в три раза большую прям сейчас и сразу. И тут у меня есть огромное количество опасений, связанных с эффективностью использования этой суммы. И самое большое опасение — а что мы будем делать в 2018 и в 2019 году, когда Украина должна будет вернуть более 10 миллиардов долларов своих внешних государственных кредитов?" — сказал Устенко в комментарии РИА Новости Украина.

В связи с этим экономист рекомендует власти использовать только 400 миллионов для нужд государственного бюджета.

"Остаток этой суммы, около 700 миллионов долларов, должны быть зарезервированы в специальном фонде и оставлены на погашение наших выплат по внешним долгам в 2018-2019 гг. Я очень боюсь, что все эти найденные сокровища будут использованы именно в этом году, в таком случае действие рисков через год-два останется достаточно весомым", — подчеркнул Устенко.

Что касается части изъятых средств, которая находится в европейских облигациях, то существует несколько вариантов, как ими распорядиться.

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"Первое, и, на мой взгляд, нежелательное и, учитывая специфику украинского политикума, соблазн на именно такое развитие событий — колоссальный: изъятые европейские облигации (к слову, эти европейские облигации сейчас дают возможность их владельцам, или их владельцу, если это действительно только Янукович, 8% годовых) выставить на мировом вторичном финансовом рынке и продать, а полученные средства опять-таки зачислить в государственный бюджет и фактически проесть. Я считаю, что если идти по этому пути, то полученную от продажи наличность ни в коем случае не нужно тратить сейчас. Она должна быть зачислена в тот же специальный фонд на погашение наших долгов", — отметил Устенко.

При этом, по словам экономиста, обязательно должно быть оговорено, что деньги резервного фонда являются неприкосновенными.

"На пиках политических циклов соблазн политиков настолько высок, что я не уверен, что они не будут пытаться использовать эти средства, как они их обычно используют, для того чтобы ублажить избирателей. Надо помнить об угрозах 18-19 годов", — сказал исполнительный директор Международного фонда Блейзера.

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Второй вариант использования ценных бумаг кажется Устенко более правильным.

"Не выходить на вторичный рынок, не получать живые деньги, а просто списать их. Тогда есть возможность одноразово уверить меня в том, что объем государственного внешнего долга уменьшится на сумму этих европейских облигаций", — подытожил экономист.