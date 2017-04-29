Луценко: Украине полагается часть средств Януковича, конфискованных Латвией

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Украина может претендовать хотя бы на часть конфискованных Латвией средств у организации бывшего президента Виктора Януковича, заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге, передает УНИАН.

По его словам, в свое время Латвия так и не дождалась решения украинского суда о преступности происхождения этих средств и приняла решение о перечислении их в свою пользу.

"50 млн, которые Латвия списала в свой бюджет, это последний транш, который не успели завести в Киев для выкупа облигаций государственного займа. Латвийцы не дождались постановления украинского суда и списали эти деньги в свой бюджет. Обращаю ваше внимание, что в решении Краматорского суда эти средства также упоминаются", — напомнил генпрокурор.

"Таким образом, мы имеем теперь возможность в рамках международной конвенции обратиться к латвийскому государству с просьбой полностью или частично вернуть эти средства в украинский бюджет", — сказал Луценко.

Ранее Луценко сообщал, что суд конфисковал в госбюджет $1,5 млрд, которые арестованы на счетах окружения беглого экс-президента Виктора Януковича.