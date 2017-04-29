В Раде усомнились в прозрачности конфискации $1,5 млрд "окружения Януковича"

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Лидер парламентской фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко резко прокомментировал информацию о конфискации $1,5 млрд "окружения Януковича".

Суд конфисковал в госбюджет $1,5 млрд, которые арестованы на счетах окружения беглого экс-президента Виктора Януковича, заявили генеральный прокурор Юрий Луценко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на совместном брифинге в пятницу.

Ляшко заявил, что хочет ознакомиться с решением суда и выразил подозрение в непрозрачности конфискации.

Кроме этого, нардеп резко прокомментировал механизм возврата средств экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением в госбюджет.

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"Для чего тогда ломали в парламенте комедию с принятием законопроекта о спецконфискации, если это можно было сделать через суд? Зная Порошенко и Луценко, подозреваю, что здесь что-то не чисто", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Как заявил премьер Владимир Гроцсман, конфискованные средства должны пойти на социальные нужды. По его мнению, приоритетом использования этих денег будет усиление боеспособности украинской армии. Также эти средства должны пойти на восстановление дорог, строительство и ремонт школ и больниц и другие социальные нужды. В то же время он указал, что окончательное решение о распределении средств будет принято после согласования с парламентом.

Ранее адвокат беглого экс-президента Украины Виталий Сердюк заявил, что Виктор Янукович не имеет отношения к конфискованным 1,5 миллиарда долларов.