наверх
29.04.201707:15
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    В Раде усомнились в прозрачности конфискации $1,5 млрд "окружения Януковича"

    Тема:

    Спецконфискация. Депутатские страсти вокруг закона (36)

    (обновлено: )19530
    Лидер парламентской фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко заявил, что хотел бы ознакомиться с решением суда о конфискации средств и выразил подозрение в непрозрачности механизма.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Лидер парламентской фракции "Радикальная партия" Олег Ляшко резко прокомментировал информацию о конфискации $1,5 млрд "окружения Януковича".

    Суд конфисковал в госбюджет $1,5 млрд, которые арестованы на счетах окружения беглого экс-президента Виктора Януковича, заявили генеральный прокурор Юрий Луценко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на совместном брифинге в пятницу.

    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    Украинское фото
    Начало конца украинского мира на Донбассе. Эксперты подвели итоги недели

    Ляшко заявил, что хочет ознакомиться с решением суда и выразил подозрение в непрозрачности конфискации.

    Кроме этого, нардеп резко прокомментировал механизм возврата средств экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением в госбюджет.

    Читайте также: Страна-оборванец. Украинцы бьют рекорды неплатежей за коммуналку

    "Для чего тогда ломали в парламенте комедию с принятием законопроекта о спецконфискации, если это можно было сделать через суд? Зная Порошенко и Луценко, подозреваю, что здесь что-то не чисто", — написал Ляшко на своей странице в Facebook.

    Как заявил премьер Владимир Гроцсман, конфискованные средства должны пойти на социальные нужды. По его мнению, приоритетом использования этих денег будет усиление боеспособности украинской армии. Также эти средства должны пойти на восстановление дорог, строительство и ремонт школ и больниц и другие социальные нужды. В то же время он указал, что окончательное решение о распределении средств будет принято после согласования с парламентом.

    Ранее адвокат беглого экс-президента Украины Виталий Сердюк заявил, что Виктор Янукович не имеет отношения к конфискованным 1,5 миллиарда долларов. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Марина Хонда
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
    Обратная декоммунизация в Одессе
    Сергей Шнуров. Архивное фото
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?