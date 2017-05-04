Медреформа и очковтирательство: опись-протокол, сдал-принял… отпечатки

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ Минздрава, который дает возможность украинским врачам применять международные протоколы лечения. Как гордо заявляет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, в Минздраве, данный приказ позволит врачам не только использовать европейские и американские стандарты лечения, но и закупать Минздраву более современные и эффективные лекарственные препараты.

Министр юстиции Украины Павел Петренко считает, что это "очень мощный шаг, чтобы убрать советчину из украинского правового поля. Советчина в том, что нас лечили по советскому стандарту, нам навязывали советские стандарты во многих сферах жизни, в частности, и в вопросах медицины, которой фактически в Украине полноценной нет".

Заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, пояснил, что таким образом разрешается " грамотному, читающему врачу внедрять и применять международные стандарты лечения.

"Приказ не запрещает, не отменяет, он разрешает. Мы признаем тем самым доказательную медицину, медицину Европы, Америки, Австралии. Этот приказ является своеобразной защитой для грамотного врача, который будет иметь возможность применять международные протоколы. До сих пор такого права не было. Несмотря на прогресс западной медицины, наш врач был вынужден выполнять протоколы украинские, которые зачастую содержали и коррупционные составляющие и элементы средневековья, предрассудки и несовершенства постсоветской медицины", — сказал Линчевский.

В Минздраве уверены, что введение данных протоколов положительным образом отразится на здоровье украинских пациентов, поскольку помощь он отныне будет получать по западным стандартам.

А по каким протоколам лечить-то?

Абсолютно непонятно, как это будет будет реализовано практически в условиях украинской реальности. Врачи сразу заинтересовались, где можно найти указанные протоколы, переведены ли они на украинский язык? Оказалось, что нет. Да и, собственно не понятно, о каких именно протоколах идет речь.

Ответственный секретарь общественной организации "Национальная медицинская палата Украины" Сергей Кравченко никогда в жизни не видел унифицированных международных протоколов по заболеваниям, которые признаны на всей территории земного шара, поэтому остается загадкой, что именно разрешил Минздрав.

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"Есть так называемые международные протоколы, которые принимаются профильными международными профильными ассоциациями в качестве рекомендаций. Но у каждого государства, в первую очередь в экономически развитых странах Европы, в Соединенных Штатах Америки и в Канаде есть свои национальные протоколы. Национальные протоколы являются стандартом оказания медицинской помощи при том или ином заболевании. Поэтому возникает один вопрос: чьи именно национальные протоколы разрешили использовать — израильские, штатовские, канадские? Унифицированных международных протоколов, которые признаны и используются во всем мире, и являлись бы стандартом, не существует", — сказал Кравченко в комментарии РИА Новости Украина.

По его словам, данное нововведение ничем хорошим не обернется для пациентов, как и все реформы, проводимые Министерством здравоохранения Украины.

"Ульяну Супрун во всех ее начинаниях поддерживают, как правило, украинское жулье и бюджетные маргиналы. У нас много говорят о государственно-частном партнерстве и о каком то законе о государственно-частном партнерстве, так вот оно у нас в Украине присутствует уже 25 лет. У нас ряд главных врачей, директоров научно-исследовательских институтов, заведующих отделений, руководителей отделов НИИ давным-давно используют государственно-частное партнерство, получая в свои руки государственных административный ресурс и используя его в своих целях. И эти граждане приветствуют реформы Супрун, потому что благодаря ей полностью легализуется их деятельность, коррупционная на самом деле. Кроме того, принятие подобных протоколов — это механизм лоббирования интересов фармацевтических компаний и компаний, производящих медицинские средства", — пояснил Кравченко.

Долой все украинское?!

Это утверждение косвенно подтверждает и генеральный директор фармкомпании "ИнтерХим" (Одесса) Анатолий Редер, заявивший, что оригинальные украинские лекарственные средства, разработанные отечественными фармацевтами, не имели возможности быть включенными в международные протоколы.

"Эти препараты не могут никоим образом попасть в европейские протоколы лечения, несмотря на то, что они качественные, эффективные, а украинские врачи и пациенты имеют успешный многолетний опыт их применения. При переходе на европейские протоколы такие препараты окажутся за бортом. И это достаточно серьезная проблема", — уверен Редер.

Заведующая Центром детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" Светлана Донская в эфире радиостанции Голос Столицы отметила, что в Украине не производят оригинальных лекарств, которые могут быть использованы в международных протоколах.

"Если мы разрешаем использование международных протоколов, то там должен быть полный перечень препаратов, обеспечение которых каким-то образом гарантировано. Список препаратов, если их нет в Национальном перечне лекарственных средств, который с 19-го года должен стать единственным источником для любых бюджетных закупок, то кто может обеспечить, если половина препаратов, которые нужны для лечения онкозаболеваний, там вообще не указаны. Это произошло потому, что этот Национальный перечень разрабатывали не специалисты, не эксперты, а разрабатывали фармацевты, фармакологи, которые не имеют отношения непосредственно к лечению и вообще этих протоколов не знают", — заявила Донская.

Нарушаются права врача и пациента

Доктор медицинских наук, профессор, член правления Всеукраинской общественной организации "Украинская медико-правовая ассоциация" Алла Степаненко отмечает, что авторам приказа очевидно неизвестно (но только потому, что они не желают этого знать) что в Украине с 2012 года внедрена гармонизированная с лучшим европейским и мировым опытом методология разработки, адаптации и применения клинических руководств на основе доказательной медицины.

По мнению профессора, одновременное наличие нескольких новых клинических протоколов для одной клинической ситуации (заболевания) на выбор врача будет порождать неопределенность результата лечения и станет источником юридических коллизий и коррупции.

"Еще хуже, когда выбор протокола лечения возлагается на пациента. Как пациент должен оценивать разницу между несколькими протоколами? Как быть врачу, если пациент в коматозном состоянии? Если он с нарушениями психики?…Как с законодательной позиции гарантированного уровня медицинской помощи расценивать приказ в части "невозможности соблюдения нового клинического протокола"? "Врач сообщает пациенту о других медицинских учреждениях, медицинская помощь которыми может быть оказана в полном соответствии с новым клиническим протоколом". То есть в нормативном документе Минздрава закладывается территориальное либо другое неравенство в видах и объемах медицинской помощи для населения?" - написала Степаненко на своей странице в Facebook.

Таким образом, утверждает она, приказ Минздрава противоречит международной практике применения клинических руководств и клинических протоколов, перечеркивает результаты работы двух проектов Евросоюза в Украине, противоречит принципам обеспечения равноправия граждан и общедоступности медицинской помощи в сфере здравоохранения, что задекларировано в Законе Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении", содержит коррупционные риски и нарушает права врача и пациента.