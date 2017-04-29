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    Интервью

    Невмержицкий: конфискация денег Януковича – это просто перевод со счета на счет

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    Эксперт по вопросам экономики Евгений Невмержицкий в эфире "ГС" заявил, что из конфискованных денег Януковича экономика страны не получила ни одной копейки дополнительно.
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании Финансовая студия Евгений Невмержицкий.
    Евгений Невмержицкий, facebook

    РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

    Поступление на счета Госказначейства $1,5 млрд, конфискованных у Виктора Януковича и его окружения положительно повлияют на гривну, но могут притормозить реформы, проведение которых требует от Украины Международный валютный фонд. 

    В то время как украинская власть всячески пытается отсрочить реформу земли и повышение пенсионного возраста, получение со счетов экс-президента $1,5 млрд могут "заменить" следующий транш МВФ в $1 млрд, что позволит Киеву проигнорировать требования МВФ. Такие мысли уже высказывают некоторые эксперты.

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    Подробнее о процедуре конфискации средств Януковича в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Яким чином вдалося конфіскувати гроші Януковича, і чи є рішення  Краматорського суду Донецької області остаточним? 

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    112 Украина/Youtube/Скриншот
    Корнейчук: Порошенко намного хитрее Януковича

    — Справа в тому, що в Україну, до економіки України, згідно з цим рішенням не надійшло ні копійки. А виникає враження у багатьох, що тут Україна отримала якісь додаткові 1,5 мільярди доларів. Цього не відбулося. Тому що всі кошти знаходилися на рахунках трьох банків: це Ощадбанк, Ексімбанк і ПриватБанк. І всіма цими сумами могла користуватися відповідно економіка, і вони були в економіці. Більше того, всі ці гроші знаходилися, як видно з офіційних повідомлень, на рахунках державних підприємств. І відповідно там більше 100 рахунків. Тобто я хочу підкреслити, Україна не отримала ні жодної копійки додатково до тих грошей, якими, будемо висловлюватися, вся економіка оперує. 

    Вони просто лежали заарештовані на цих рахунках. А на сьогодні їх можна якось пустити в справу? 

    — Справа в тому, що коли гроші лежать на рахунку банку, тим більше, якщо відомо, що за цими грошима ніхто не може прийти, і вони заблоковані, економіка і банк, звичайно, користуються цими грошима. Вони залишаються на рахунку, але нікуди вони не діваються з банку. Банк – це ж установа, яка оперує коштами клієнтів. І вони, звичайно, знаходяться в економіці. Якщо це транш, кредит, зобов'язання міждержавне, тоді ці гроші надходять в економіку, і вони перераховуються із закордонних рахунків. Якщо б Україна виграла якийсь міжнародний суд, і ці гроші були б списані із закордонних рахунків, наприклад, якщо б гроші, наприклад, Лазоренка, які були перераховані на рахунки американських банків, тоді б економіка їх отримала. А тут є додатковий папірець: і з одного державного рахунку на інший державний рахунок перераховані. 

    Яким чином можна було користуватися банкам заарештованими коштами?

    Коллаж
    РИА Новости Украина
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     — Кошти – це інформація на рахунку. Так, банк не може перераховувати кошти, має дотримуватися своєї ліквідності, має дотримуватися показників. Але в цьому і полягає банківська діяльність, специфіка банківської діяльності, в тому, що банк користується, він надає кредити позичальникам, він перераховує кошти. Але кошти залишаються на рахунках тих, відповідно, власників, які є, відповідно, в банку, на рахунках клієнтів. Тобто банк може користуватися всіма коштами, які є в нього на кореспондентському рахунку в центральному банку, дотримуючись відповідних показників ліквідності, які встановлені центральним банком. Але, звичайно, він може користуватися цими коштами, і тим більше, якщо ці кошти заарештовані, то банк розуміє, що за цими коштами ніхто не прийде. Але вони залишаються на рахунку цього банку, і вони впливають на показники ліквідності. І згідно з цими показниками і нормами центрального банку, звичайно, комерційні банки, якими є всі перелічені банки — Ощад, Ексим і Приват, можуть користуватися. Вони всі мали ці кошти, і звичайно, користувалися цими коштами. 

    Ранее управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний заявил в эфире "ГС", что говорить о пользе для страны конфискованных средств Виктора Януковича рано, поскольку неизвестно, в каком виде они были переведены в бюджет. 

    А политолог Алексей Якубин в эфире "ГС" заявил, что работа ГПУ по  делу Януковича направлена на пиар-эффекты, а адвокат, Станислав Батрин считает, что одна процедурная ошибка прокуратуры может легитимизировать Януковича.

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