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    Политика

    Порошенко считает, что $1,1 млрд Януковича укрепит гривну

    (обновлено: )10801
    По словам главы государства, 200 млн долларов в ценных бумагах, которые будут переданы Министерству финансов, позволят уменьшить внутренний долг Украины.
    Совещание Петра Порошенко с главой Минфина Данилюком и главой Нацбанка Гонтаревой
    president.gov.ua

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Изъятые судом 1,5 млрд долларов окружения Виктора Януковича прибавят стабильности национальной валюте, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе совещания с министром финансов Александром Данилюком и главой Национального банка Валерией Гонтаревой.

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    Порошенко заявил, что в госбюджет перечислены уже 1,1 млрд долларов из 1,5 млрд, что позволит укрепить финансово-банковскую систему и добавит стабильности гривне и создаст инвестиционную привлекательность украинской экономики.

    "По состоянию на сейчас ни одной жалобы на это решение (суда – Ред.) не поступило. И так называемых собственников, которые бы предъявили свои претензии на эти деньги, так и не появилось", — отметил он.

    Президент напомнил, что дополнительно еще 200 млн долларов в ценных бумагах будут переданы Министерству финансов, и на эту сумму будет уменьшен внутренний долг государства.

    "Это не просто увеличивает возможности государственного бюджета и украинского государства по восстановлению справедливости и инвестирования этих средств в украинскую армию, укреплению обороноспособности нашего государства и восстановлению социальной справедливости, направив эти средства на защиту наименее защищенных слоев населения. Также эти средства будут зачислены в золотовалютные резервы государства. (…) Это укрепляет финансово-банковскую систему, добавляет стабильности национальной денежной единице. Это будет способствовать инвестиционной привлекательности украинской экономики", — подчеркнул Порошенко. 

    В пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о вступлении в силу решения суда, касающегося конфискации арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению экс-президента Виктора Януковича, 1,5 миллиарда долларов. По его словам, "Ощадбанк", на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения. В тот же день средства были перечислены на счета госказначейства Украины.

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