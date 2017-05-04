Эксперт: конфискация денег Януковича - рейдерство со стороны государства

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко утверждает, что изъятые судом 1,5 миллиарда долларов у окружения Виктора Януковича прибавят стабильности национальной валюте. Об этом шла речь на совещании с министром финансов Александром Данилюком и главой НБУ Валерией Гонтаревой. По словам Порошенко, на данный момент в госбюджет уже перечислили 1,1 миллиард долларов. Это укрепит финансово-банковскую систему, добавит стабильности гривне и сделает украинскую экономику инвестиционно привлекательной.

На вопрос, что представляет собой окружение Януковича, в эфире радиостанции Голос Столицы ответил эксперт общественной организации "Слово и Дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк.

"Проблема заключается в том, что такой формулировки не существует в рамках юриспруденции, и, по большому счету, здесь можно говорить о своего рода рейдерстве со стороны государства. Потому что если говорить о существующих открытых источниках, относительно того, кто принимал решение в рамках конфискации этих денег, то существует достаточно большое количество нарушений. Согласно украинского законодательства существует такое понятие как юрисдикция и подсудность. И то, что дело рассматривалась в рамках юрисдикции Донецкой области, — это прямое нарушение. Во-вторых, окружение Януковича — абсолютно непонятная вещь. В каком статусе оно существует?" — пояснил эксперт.

Оболонский районный суд Киева в четверг начнет предварительное заседание по делу Януковича, которого украинское следствие обвиняет в госизмене. Согласно законодательству, все судебные процессы в стране являются открытыми, за исключением случаев, когда это противоречит требованиям о государственной, коммерческой или банковской тайне, или когда стороны обоснованно требуют конфиденциального рассмотрения дела.

Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. В середине марта прокуратура заявила, что передает дело в Печерский районный суд Киева, однако он отказался его рассматривать. Поэтому Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд.

Согласно законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.