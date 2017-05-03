ГПУ: снятие с розыска Интерпола Януковича не повлияет на суд по госизмене

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Решение Интерпола о снятии с розыска экс-президента Виктора Януковича не повлияет на начало судебного процесса против него по обвинению в государственной измене, сообщил в среду заместитель генпрокурора Евгений Енин.

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Ранее адвокат экс-президента Юрий Кирасир сообщил, что Интерпол документально подтвердил, что снял с розыска Януковича.

"Последние решения Интерпола о снятии с международного розыска представителей режима Януковича связаны прежде всего с несовершенством уголовно-процессуального законодательства Украины в части избрания меры пресечения в виде содержания под стражей… В то же время, указанные решения Интерпола не имеют никакого значения для начала судебного процесса по обвинению Виктора Януковича в государственной измене, который начнется 4 мая этого года", — написал Енин на своей странице в Facebook.

Оболонский районный суд Киева в четверг начнет предварительное заседание по делу Януковича, которого украинское следствие обвиняет в госизмене. Согласно украинскому законодательству, все судебные процессы в стране являются открытыми, за исключением случаев, когда это противоречит требованиям о государственной, коммерческой или банковской тайны, или когда стороны обоснованно требуют конфиденциального рассмотрения дела.

Генпрокуратура Украины 30 января заявила о завершении расследования уголовного дела против Януковича по подозрению в госизмене, адвокатам было предложено начать ознакомление с его материалами. Вместе с тем защита настаивала, что следствие по делу их подзащитного не завершено, поэтому они не могут начать работать с материалами. В середине марта прокуратура заявила, что передает дело в Печерский районный суд Киева, однако он отказался его рассматривать. Поэтому Апелляционный суд решил передать дело в Оболонский районный суд.

Согласно законам, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.